https://ria.ru/20200908/draka-1576951896.html

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:14

2020-09-08T18:14

2020-09-08T20:43

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

левашинский район

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы <a href="http://ria.ru/location_Levashinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Левашинского района</a>. Она подозревается в совершении преступления по статье УК России "Убийство". Подозреваемая задержана. <...> Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.По версии следствия, 7 сентября, примерно в 23 часа на окраине села Какамахи Левашинского района между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.Ведомство уточняет, что подозреваемая — жена одного из участников конфликта — в этот момент находилась в машине. Затем она взяла находившийся там нож и ударила двоих участников драки. Сообщается, что один скончался на месте, второго госпитализировали.

https://ria.ru/20200825/ingushetiya-1576294558.html

Влад Тёплыйстан Хорошая жена, не бросила муженька в беде 71

yuriy.l.07 Её поступок можно понять и принять только в одном случае, если трое избивали одного и была угроза его жизни. 65

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левашинский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), левашинский район, происшествия