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https://ria.ru/20200908/draka-1576951896.html
В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:14
2020-09-08T20:43
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
левашинский район
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы <a href="http://ria.ru/location_Levashinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Левашинского района</a>. Она подозревается в совершении преступления по статье УК России "Убийство". Подозреваемая задержана. &lt;...&gt; Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.По версии следствия, 7 сентября, примерно в 23 часа на окраине села Какамахи Левашинского района между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.Ведомство уточняет, что подозреваемая — жена одного из участников конфликта — в этот момент находилась в машине. Затем она взяла находившийся там нож и ударила двоих участников драки. Сообщается, что один скончался на месте, второго госпитализировали.
https://ria.ru/20200825/ingushetiya-1576294558.html
Хорошая жена, не бросила муженька в беде
71
Её поступок можно понять и принять только в одном случае, если трое избивали одного и была угроза его жизни.
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левашинский район
РИА Новости
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), левашинский район, происшествия

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

18:14 08.09.2020 (обновлено: 20:43 08.09.2020)
100717
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : СК РФ
ПЯТИГОРСК, 8 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Левашинского района. Она подозревается в совершении преступления по статье УК России "Убийство". Подозреваемая задержана. <...> Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 7 сентября, примерно в 23 часа на окраине села Какамахи Левашинского района между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.
Ведомство уточняет, что подозреваемая — жена одного из участников конфликта — в этот момент находилась в машине. Затем она взяла находившийся там нож и ударила двоих участников драки. Сообщается, что один скончался на месте, второго госпитализировали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 16:12
В Ингушетии девять человек пострадали в массовой драке
9551132412038
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Левашинский районПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошая жена, не бросила муженька в беде
8 сентября, 18:33
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
51411014
Её поступок можно понять и принять только в одном случае, если трое избивали одного и была угроза его жизни.
8 сентября, 20:15
yyuriy.l.07
6211001
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