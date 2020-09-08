https://ria.ru/20200908/bundestag-1576907504.html

В бундестаге назвали возможную остановку "Северного потока — 2" ошибкой

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка "Северного потока — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным повлечет за... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T07:52

2020-09-08T07:52

2020-09-08T09:13

госпитализация алексея навального

россия

клаус эрнст

северный поток — 2

алексей навальный

бундестаг германии

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank">бундестага</a> по экономике и энергетике <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a> заявил, что остановка "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> повлечет за собой прекращение энергетического сотрудничества <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> с Россией, что будет большой ошибкой.Он также отметил, что отказ от строительства газопровода навредит репутации правительства ФРГ, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. "Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам", — подчеркнул депутат в интервью газете <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a>.В то же время Эрнст, представляющий в бундестаге Левую партию, призвал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> поделиться результатами расследования дела Навального с Германией и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a>, добавив, что и немецкое правительство должно "прозрачно" обмениваться информацией.Ранее канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны некоторых немецких политиков прозвучали призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2".Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-либо фактах. Он добавил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока — 2": на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходятся два высказывания об абсурдности таких предложений.Ситуация с НавальнымНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду кабмин ФРГ заявил со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в ФРГ заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Как он сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite, куда россиянина перевезли на лечение, сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576887863.html

https://ria.ru/20200907/novak-1576882468.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576854300.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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