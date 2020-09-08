В бундестаге назвали возможную остановку "Северного потока — 2" ошибкой
07:52 08.09.2020 (обновлено: 09:13 08.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка "Северного потока — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным повлечет за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой.
Он также отметил, что отказ от строительства газопровода навредит репутации правительства ФРГ, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. "Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам", — подчеркнул депутат в интервью газете Die Welt.
Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны некоторых немецких политиков прозвучали призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-либо фактах. Он добавил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока — 2": на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходятся два высказывания об абсурдности таких предложений.
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Ситуация с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду кабмин ФРГ заявил со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в ФРГ заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Как он сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
В понедельник берлинская клиника Charite, куда россиянина перевезли на лечение, сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.