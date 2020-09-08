https://ria.ru/20200908/bolnitsa-1576894983.html

"Умер через 12 часов". В чем обвиняют врачей из Батайска

"Люблю вас больше всего на свете" — такие подписи под многими фото на странице Юлии Лаптевой из Ростовской области. На снимках — она с супругом и двумя... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

2020-09-08T10:23

скорая помощь

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

батайск

дети

семья

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>"Люблю вас больше всего на свете" — такие подписи под многими фото на странице Юлии Лаптевой из Ростовской области. На снимках — она с супругом и двумя сыновьями. Младшему в июне исполнился год. В конце августа мальчик попал в больницу с "легким недомоганием" — рвотой. А через двенадцать часов его не стало. Мать во всем винит врачей. Следователи возбудили уголовное дело. Что случилось с ребенком и почему его не спасли — в материале РИА Новости."Укол от сердца"Трагедия в семье Лаптевых произошла 30 августа. Но Юлия рассказала о случившемся только через неделю — "чтобы дело не спустили на тормозах". Под ее постом в инстаграме более десяти тысяч комментариев: люди возмущаются и соболезнуют родителям.По словам матери, врач толком не осмотрел ребенка, сделал выводы о его состоянии "только по внешнему виду". "Затем взяли анализы и поставили капельницу с хлоридом натрия. Объяснили, что это поможет от рвоты. У сына порозовели щечки, я обрадовалась, думала, пошел на поправку. Медсестра рекомендовала принять "Неосмектин", но после него сыну стало плохо, затошнило. Позже тот же доктор, который проводил первичный осмотр, возмущался: под капельницей вообще ничего давать нельзя".Затем Ивану (имя ребенка изменено) поставили другую капельницу — с глюкозой. "Тогда у него сильно надулся живот. Но мне сказали: "Это нормально". Вливания в итоге делали до четырех часов дня. Памперс я за это время ни разу не сменила…""Что-то идет не так"Мальчика прокапали, и у него началась сильная интоксикация — рвота, диарея. По словам Юлии, персонал больницы успокаивал: все пройдет. "Медсестра вколола антибиотик "Амикацин". У Вани — одышка, посинели губы. Руки, ноги — холодные. А вот спина и живот, напротив, горели. Вызвали врача. Тот отмахивался: нужно переждать, идет интоксикация. Я сорвалась на крик: "Вы что, не видите, ему совсем плохо!" Измерили температуру — больше 38".Ребенка отнесли в процедурный, поставили литическую смесь от температуры (как правило, в составе есть анальгин, димедрол, папаверин). "На ЭКГ — тахикардия, пульс — 187. Врач велел медсестре сделать "укол от сердца". Что за препарат, мне так и не сказали. И не вписали его в медкарту. Теперь никак не докажешь, но мои глаза все помнят!" — утверждает Юлия. Стабилизировать Ваню не удавалось. "Я просила, чтобы его транспортировали в Ростов-на-Дону. Но меня предупредили: не довезут. Врач побежал за реаниматологом. Медсестра хотела взять на анализы кровь из вены, подозвала меня подержать жгут. А мне самой было плохо, я билась в истерике, понимала: что-то идет не так…"В семь вечера ребенка доставили в отделение реанимации. "Сказали, Ваня в тяжелом состоянии — оглушения". А в девять вечера у него остановилось сердце. Медики вернули сердцебиение, но ненадолго. В 23:25 сын Юлии умер. "Как такое возможно? За двенадцать часов врачи довели до смерти ребенка, который поступил в больницу с легким недомоганием", — плачет мать.АнтибиотикВаня, говорит Лаптева, родился обычным ребенком. "Правда, в самом начале были проблемы с пищеварительной системой. Врачи выявили особенность кишки — она чуть длиннее, чем положено. Ходили на прием в частную клинику: по записи в обычную быстро не попасть. Нам сказали, что никакой угрозы жизни и здоровью нет. Операции — в исключительных случаях. Прописали слабительное, пару месяцев сидели на них. Последние полгода никаких препаратов не принимали. Сын развивался как все, был очень активным".Юлия считает, что состояние Вани ухудшилось из-за антибиотика "Амикацина". "В медкарте указано, что ему ввели 150 миллиграмм. По инструкции дозировка при нарушениях выделительной функции почек — 7,5 миллиграмм на килограмм. А ребенок весил всего десять с половиной. Явное превышение дозы".Она обращает внимание на то, что сын раньше ни разу не принимал антибиотики. "Может, развилась аллергическая реакция. Я сама аллергик, есть вероятность, что ему это передалось, а мы не знали. Подобные препараты в таком случае надо вводить с особой осторожностью", — объясняет Лаптева. Во время разговора она то и дело плачет. Юлия считает, врачи должны "ответить за каждое свое действие". Третьего сентября она подала заявление в прокуратуру: "В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье 109 ("Причинение смерти по неосторожности". — Прим. ред.)"."Общее горе"Мы обратились в ту самую горбольницу Батайска. Главврач Наталья Пивненко сообщила, что "медицинские документы по указанному случаю переданы судмедэкспертам". "Все разговоры — после того, как получим анализы и заключение экспертизы", — отметила она. В областном Минздраве РИА Новости сказали, что инициирована служебная проверка.В комментариях к посту Юлии сотрудники горбольницы пишут, что "потрясены", соболезнуют родителям. "Необходим тщательный разбор истории жизни, заболевания, лечения", — подчеркивают они, призывают преждевременно не судить коллегу. И добавляют: случившееся — "общее горе".

https://ria.ru/20200709/1574058778.html

https://ria.ru/20200318/1568745978.html

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батайск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скорая помощь, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), батайск, дети, семья, общество