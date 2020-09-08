https://ria.ru/20200908/android-1576940404.html

Android-смартфоны в опасности: в популярных приложениях нашли уязвимость

Исследователи из Колумбийского университета создали инструмент для анализа приложений для устройств на базе Android. CRYLOGGER должен был проверить популярный... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:17

2020-09-08T15:17

2020-09-08T17:59

риа наука

google android

колумбийский университет

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Kolumbijjskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Колумбийского университета</a> создали инструмент для анализа приложений для устройств на базе <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. CRYLOGGER должен был проверить популярный софт из магазина <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play на надежность криптографического кода. И результаты оказались неутешительными, сообщает <u><a href="https://www.zdnet.com/article/academics-find-crypto-bugs-in-306-popular-android-apps-none-get-patched/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDNet</a></u> со ссылкой на <u><a href="https://www.computer.org/csdl/pds/api/csdl/proceedings/download-article/1mbmHwIxTb2/pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">доклад</a></u>.Для проверки были отобраны 1780 популярных приложений, которые имеют большое количество установок. Из них 306 попались на серьезных проблемах с криптографией.Самыми популярными уязвимостями, которыми могут воспользоваться хакеры, стали генератор псевдослучайных чисел, неработающие хэш-функции и проблемы с блоком зашифрованного текста. Звучит для неспециалиста непривычно, но с практической точки зрения каждая такая "дыра" может привести к утечке персональных данных или взлому устройства.Исследователи попытались связаться с создателями "дырявого" софта. Но только 18 из 306 разработчиков приложений отреагировали, а восемь из них захотели сотрудничать, чтобы исправить проблему. Как отметили исследователи, подобные результаты говорят о том, что многим создателям популярных приложений попросту неизвестны элементарные правила криптографии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575975484.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, колумбийский университет, гаджеты, технологии