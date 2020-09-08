https://ria.ru/20200908/android-1576940404.html
Android-смартфоны в опасности: в популярных приложениях нашли уязвимость
Исследователи из Колумбийского университета создали инструмент для анализа приложений для устройств на базе Android. CRYLOGGER должен был проверить популярный... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:17
2020-09-08T15:17
2020-09-08T17:59
риа наука
google android
колумбийский университет
гаджеты
технологии
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Kolumbijjskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Колумбийского университета</a> создали инструмент для анализа приложений для устройств на базе <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. CRYLOGGER должен был проверить популярный софт из магазина <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play на надежность криптографического кода. И результаты оказались неутешительными, сообщает <u><a href="https://www.zdnet.com/article/academics-find-crypto-bugs-in-306-popular-android-apps-none-get-patched/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDNet</a></u> со ссылкой на <u><a href="https://www.computer.org/csdl/pds/api/csdl/proceedings/download-article/1mbmHwIxTb2/pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">доклад</a></u>.Для проверки были отобраны 1780 популярных приложений, которые имеют большое количество установок. Из них 306 попались на серьезных проблемах с криптографией.Самыми популярными уязвимостями, которыми могут воспользоваться хакеры, стали генератор псевдослучайных чисел, неработающие хэш-функции и проблемы с блоком зашифрованного текста. Звучит для неспециалиста непривычно, но с практической точки зрения каждая такая "дыра" может привести к утечке персональных данных или взлому устройства.Исследователи попытались связаться с создателями "дырявого" софта. Но только 18 из 306 разработчиков приложений отреагировали, а восемь из них захотели сотрудничать, чтобы исправить проблему. Как отметили исследователи, подобные результаты говорят о том, что многим создателям популярных приложений попросту неизвестны элементарные правила криптографии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575975484.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google android, колумбийский университет, гаджеты, технологии
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Исследователи из Колумбийского университета
создали инструмент для анализа приложений для устройств на базе Android
. CRYLOGGER должен был проверить популярный софт из магазина Google
Play на надежность криптографического кода. И результаты оказались неутешительными, сообщает ZDNet
со ссылкой на доклад
.
Для проверки были отобраны 1780 популярных приложений, которые имеют большое количество установок. Из них 306 попались на серьезных проблемах с криптографией.
Самыми популярными уязвимостями, которыми могут воспользоваться хакеры, стали генератор псевдослучайных чисел, неработающие хэш-функции и проблемы с блоком зашифрованного текста. Звучит для неспециалиста непривычно, но с практической точки зрения каждая такая "дыра" может привести к утечке персональных данных или взлому устройства.
Исследователи попытались связаться с создателями "дырявого" софта. Но только 18 из 306 разработчиков приложений отреагировали, а восемь из них захотели сотрудничать, чтобы исправить проблему. Как отметили исследователи, подобные результаты говорят о том, что многим создателям популярных приложений попросту неизвестны элементарные правила криптографии.