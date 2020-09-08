https://ria.ru/20200908/altmayer-1576908064.html

Министр экономики Германии: санкции не заставят Россию изменить позицию

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, когда такая страна, как Россия, из-за введенных против нее санкций меняла бы... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:28

2020-09-08T08:28

2020-09-08T08:28

госпитализация алексея навального

россия

петер альтмайер

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

германия

омск

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Министр экономики <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Peter_Altmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Петер Альтмайер</a> заявил, что не знает ни одного случая, когда такая страна, как Россия, из-за введенных против нее санкций меняла бы свою позицию."Я уже 26 лет в парламенте... Я не знаю ни одного случая, когда санкции вынуждали бы такую страну, как Россия, менять свое поведение", - сказал Альтмайер в эфире немецкого телеканала <a href="https://www.ard.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ARD</a>.По словам министра, введение рестрикций приводит скорее к "ужесточению политики". Вместе с тем Альтмайер не исключил санкций в отношении России из-за ситуации вокруг российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200905/rossiya-1576807459.html

https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576684272.html

Von Stirliz Санкции не изменят поведение России, сказал министр, но хоть гадость сделаем. 15

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россия

москва

германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, петер альтмайер, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, в мире