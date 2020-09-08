Министр экономики Германии: санкции не заставят Россию изменить позицию
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФедеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, когда такая страна, как Россия, из-за введенных против нее санкций меняла бы свою позицию.
"Я уже 26 лет в парламенте... Я не знаю ни одного случая, когда санкции вынуждали бы такую страну, как Россия, менять свое поведение", - сказал Альтмайер в эфире немецкого телеканала ARD.
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По словам министра, введение рестрикций приводит скорее к "ужесточению политики". Вместе с тем Альтмайер не исключил санкций в отношении России из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.