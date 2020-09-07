https://ria.ru/20200907/zarplata-1576868750.html

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на три процента с октября

С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:37

2020-09-07T12:37

2020-09-07T15:24

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экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.Соответствующее <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009070025" target="_blank" rel="nofollow noopener">распоряжение</a> правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.

https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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