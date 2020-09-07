Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/zarplata-1576868750.html
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на три процента с октября
С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:37
2020-09-07T15:24
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576869398_152:497:2910:2048_1400x0_80_0_0_98afc40c819c2cec000cd1b7d97a3fe3.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.Соответствующее <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009070025" target="_blank" rel="nofollow noopener">распоряжение</a> правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.
https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html
А что вам не нравится? Как в таких случаях говорит президент России - а вы посмотрите, что происходит на Украине.
104
С паршивой овцы хоть шерсти клок
99
77
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576869398_651:354:2910:2048_1400x0_80_0_0_8eb7c47fa5b30b3e5908e7d4d7985b66.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на три процента с октября

12:37 07.09.2020 (обновлено: 15:24 07.09.2020)
46847
© РИА Новости / Илья НаймушинУчитель
Учитель - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Учитель. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.
Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 04:42
HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей
1361429417101
Обсудить 77
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
А что вам не нравится? Как в таких случаях говорит президент России - а вы посмотрите, что происходит на Украине.
7 сентября, 12:49
Агент ГосдепаАгент Госдепа
175307027
С паршивой овцы хоть шерсти клок
7 сентября, 12:39
Агент ГосдепаАгент Госдепа
492003324
Рекомендуем
Учебный класс в школе
Рязанского учителя уволили за онанизм на уроке
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Берлине ответили на призывы остановить "Северный поток — 2"
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Алексей Навальный
Навального вывели из комы
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года
Работа центра занятости населения
В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных
Пекин
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Учебный класс
Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
Мария Колесникова
В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Для россиян создадут облегченную версию вакцины от коронавируса
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Лента новостейМолния