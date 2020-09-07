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https://ria.ru/20200907/zapad-1576840307.html
Запад готов к войне на самоуничтожение
Мировой информационный фон последних дней своей агрессивно-истеричной русофобией отчетливо напоминает события 2014-2015 годов, когда Западом была раскручена... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
2020-09-07T09:31
евросоюз
россия
северный поток — 2
алексей навальный
москва
германия
сша
мнение - авторы
в мире
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Мировой информационный фон последних дней своей агрессивно-истеричной русофобией отчетливо напоминает события 2014-2015 годов, когда Западом была раскручена антироссийская кампания планетарного масштаба и безумного накала.Неудивительно, что в нынешних событиях многим видятся продолжение тех процессов и очередной виток острого противостояния между <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россией</a> и западными державами. Кому-то это может показаться особенно обидным, учитывая явное снижение напряженности в последние годы: вроде все более-менее наладилось — и на тебе, все сначала.Стоит утешить переживающих: несмотря на действительно имеющееся внешнее сходство, нынешние события и те, которые происходили в середине десятилетия, по своему существу кардинально разнятся.За последние пять-шесть лет политический миропорядок претерпел огромные изменения. В середине 2010-х планета жила в привычном Pax Americana — системе западного доминирования, во главе которого стояли <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> как единственная глобальная сверхдержава. И хотя в тот момент эта система уже переживала очень серьезные кризисные явления, в целом не было особых сомнений в ее прочности и безальтернативности.Собственно, именно стремление Запада смягчить нарастающие для него проблемы, укрепить подтаивающее могущество, а заодно утопить слишком нахального и много о себе возомнившего конкурента стало главной причиной конфликта вокруг <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и ожесточенного противоборства с Россией.В тот момент наша страна стала главной мишенью для Запада, который дружно выступил против нее единым фронтом. Все, что тогда происходило, — истерики западных политиков, бредовые огульные обвинения, потоки русофобской дичи в СМИ, секторальные санкции, было нацелено на то, чтобы добиться полной геополитической капитуляции <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Среди прочего это бы позволило превратить побежденного противника в источник ресурсов для поддержания и продления собственного господства, то есть повторить то, что получилось после краха <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Вот только Россия не просто выстояла. Тем самым она нанесла сильнейший удар по миропорядку, ради продления существования которого все и было затеяно.Теперь мы живем в заметно ином мире.Вряд ли нынешнее положение вещей — агония системы, но о тяжелейшем ее кризисе можно говорить уже уверенно. Ключевой характеристикой современного этапа является открытая эскалация внутри самого Запада. Причем речь идет не только об обострении отношений между странами (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и ЕС, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и США, и так далее), но и о резком повышении общественно-политической конфликтности внутри самих западных стран.Коллективного Запада, который шесть лет назад выступил против России, больше просто нет. Не добившись в середине 2010-х своих целей, теперь он начал пожирать сам себя. А внешнеполитическая повестка превратилась для него в производную от внутренней междоусобицы. Ее апофеозом, без сомнения, стали события в США — с многомесячными уличными беспорядками и удивительно грязной президентской кампанией, но ими не ограничивается.История с отравлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> — в первую очередь проявление ожесточенной внутриполитической борьбы в Германии между глобалистско-проамериканской и национально ориентированной частями немецких элит за судьбу <a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северного потока </a>—<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank"> 2"</a>. Ровно то же самое — пусть и с меньшим накалом — происходит вокруг китайской Huawey или сотрудничества <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Просто те западные силы, что сейчас отстаивают право своих стран на суверенность, находятся в ловушке, созданной в предыдущий период, когда еще единый в своих устремлениях Запад давил на "страны-изгои" и превратил их в своей пропаганде в исчадия ада, способные на любые преступления. Это стало аксиомой, не требующей доказательств.В результате сейчас ни одна политическая сила на Западе просто не может себе позволить прямо заявить, что веры выводам лаборатории бундесвера об отравлении российского блогера "Новичком" нет, пока не будет проведена открытая, с участием всех заинтересованных сторон проверка исследования. Точно так же нельзя публично усомниться в зловещих намерениях "коммунистического Китая", который готовится поработить планету через контроль сетей 5G.Максимум, что возможно, — это уклончивая риторика, за которой скрывается упорное подковерное сопротивление, в частности, попыткам перекрыть кислород германской промышленности, чем станет отказ страны от нового газопровода.Стоит напомнить, что даже на пике противостояния с Россией в середине 2010-х Запад не пошел на самые радикальные меры. Введенные секторальные санкции оказались весьма чувствительными для Москвы, но не более того.А ведь в запасе тогда оставалось немало куда более болезненных решений. Например, отключение от SWIFT реально нанесло бы тяжелейший удар по российской экономике. Но к нему не прибегли — очевидно, не потому, что кому-то стало жалко Москву. Западу было жалко самого себя: чем мощнее удар, тем серьезнее отдача — отключение экономики, входящей в Топ-10, от международной системы финансовой коммуникации означало бы потерю слишком крупных средств.Решили, что все получится и без этого.Итог известен: не получилось.Теперь же при самом неблагоприятном развитии событий, будь то отказ от "Северного потока — 2" или полный запрет работы Huawey в Европе, оно не станет фатальным для России или <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Однако оно станет катастрофическим для целых отраслей национальных экономик западного мира и, как следствие, для значительной части элит, что выросли из них и процветают благодаря им.Неоднократно подмечалось, что нет более безжалостных войн, чем гражданские. Пять лет назад, в наиболее острой фазе борьбы с Россией, Запад не прибег к самым беспощадным мерам.Похоже, теперь он дозрел до их применения. Вот только главной мишенью станут не геополитические противники (даже если так может показаться из звучащих лозунгов), а внутренние враги.Запад готов начать войну на уничтожение. Самоуничтожение.
https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829830.html
https://ria.ru/20200823/ukraina-1576202813.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html
https://ria.ru/20200827/pozner-1576361846.html
https://ria.ru/20200810/1575569756.html
Россия выживет! Западу кирдык!
37
Мнимое потепление в отношениях связано с тем, что за прошедшие 5 лет Запад усвоил простую истину: чем больше санкций, тем выше рейтинг Путина. Поэтому, до неприличия абсурдная история с Навальным, как бы парадоксально не звучало, это санкции не в адрес Путина, это санкции в адрес Меркель.
16
16
россия
москва
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
евросоюз, россия, северный поток — 2, алексей навальный, москва, германия, сша, мнение - авторы, в мире

Запад готов к войне на самоуничтожение

08:00 07.09.2020 (обновлено: 09:31 07.09.2020)
10842
© REUTERS / Andrew KellyBlack Lives Matter Plaza в Вашингтоне
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Andrew Kelly
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Мировой информационный фон последних дней своей агрессивно-истеричной русофобией отчетливо напоминает события 2014-2015 годов, когда Западом была раскручена антироссийская кампания планетарного масштаба и безумного накала.
Неудивительно, что в нынешних событиях многим видятся продолжение тех процессов и очередной виток острого противостояния между Россией и западными державами. Кому-то это может показаться особенно обидным, учитывая явное снижение напряженности в последние годы: вроде все более-менее наладилось — и на тебе, все сначала.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 22:48
Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
Стоит утешить переживающих: несмотря на действительно имеющееся внешнее сходство, нынешние события и те, которые происходили в середине десятилетия, по своему существу кардинально разнятся.
За последние пять-шесть лет политический миропорядок претерпел огромные изменения. В середине 2010-х планета жила в привычном Pax Americana — системе западного доминирования, во главе которого стояли США как единственная глобальная сверхдержава. И хотя в тот момент эта система уже переживала очень серьезные кризисные явления, в целом не было особых сомнений в ее прочности и безальтернативности.
Собственно, именно стремление Запада смягчить нарастающие для него проблемы, укрепить подтаивающее могущество, а заодно утопить слишком нахального и много о себе возомнившего конкурента стало главной причиной конфликта вокруг Украины и ожесточенного противоборства с Россией.
В тот момент наша страна стала главной мишенью для Запада, который дружно выступил против нее единым фронтом. Все, что тогда происходило, — истерики западных политиков, бредовые огульные обвинения, потоки русофобской дичи в СМИ, секторальные санкции, было нацелено на то, чтобы добиться полной геополитической капитуляции Москвы. Среди прочего это бы позволило превратить побежденного противника в источник ресурсов для поддержания и продления собственного господства, то есть повторить то, что получилось после краха СССР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 15:52Протесты в Белоруссии
Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине
Вот только Россия не просто выстояла. Тем самым она нанесла сильнейший удар по миропорядку, ради продления существования которого все и было затеяно.
Теперь мы живем в заметно ином мире.
Вряд ли нынешнее положение вещей — агония системы, но о тяжелейшем ее кризисе можно говорить уже уверенно. Ключевой характеристикой современного этапа является открытая эскалация внутри самого Запада. Причем речь идет не только об обострении отношений между странами (Великобритания и ЕС, Германия и США, и так далее), но и о резком повышении общественно-политической конфликтности внутри самих западных стран.
Коллективного Запада, который шесть лет назад выступил против России, больше просто нет. Не добившись в середине 2010-х своих целей, теперь он начал пожирать сам себя. А внешнеполитическая повестка превратилась для него в производную от внутренней междоусобицы. Ее апофеозом, без сомнения, стали события в США — с многомесячными уличными беспорядками и удивительно грязной президентской кампанией, но ими не ограничивается.
История с отравлением Алексея Навального — в первую очередь проявление ожесточенной внутриполитической борьбы в Германии между глобалистско-проамериканской и национально ориентированной частями немецких элит за судьбу "Северного потока 2". Ровно то же самое — пусть и с меньшим накалом — происходит вокруг китайской Huawey или сотрудничества Европы с Ираном.
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 20:40
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Просто те западные силы, что сейчас отстаивают право своих стран на суверенность, находятся в ловушке, созданной в предыдущий период, когда еще единый в своих устремлениях Запад давил на "страны-изгои" и превратил их в своей пропаганде в исчадия ада, способные на любые преступления. Это стало аксиомой, не требующей доказательств.
В результате сейчас ни одна политическая сила на Западе просто не может себе позволить прямо заявить, что веры выводам лаборатории бундесвера об отравлении российского блогера "Новичком" нет, пока не будет проведена открытая, с участием всех заинтересованных сторон проверка исследования. Точно так же нельзя публично усомниться в зловещих намерениях "коммунистического Китая", который готовится поработить планету через контроль сетей 5G.
Максимум, что возможно, — это уклончивая риторика, за которой скрывается упорное подковерное сопротивление, в частности, попыткам перекрыть кислород германской промышленности, чем станет отказ страны от нового газопровода.
Стоит напомнить, что даже на пике противостояния с Россией в середине 2010-х Запад не пошел на самые радикальные меры. Введенные секторальные санкции оказались весьма чувствительными для Москвы, но не более того.
А ведь в запасе тогда оставалось немало куда более болезненных решений. Например, отключение от SWIFT реально нанесло бы тяжелейший удар по российской экономике. Но к нему не прибегли — очевидно, не потому, что кому-то стало жалко Москву. Западу было жалко самого себя: чем мощнее удар, тем серьезнее отдача — отключение экономики, входящей в Топ-10, от международной системы финансовой коммуникации означало бы потерю слишком крупных средств.
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 04:39
Познер назвал преимущества "отсталости" России от Запада
Решили, что все получится и без этого.
Итог известен: не получилось.
Теперь же при самом неблагоприятном развитии событий, будь то отказ от "Северного потока — 2" или полный запрет работы Huawey в Европе, оно не станет фатальным для России или Китая.
Однако оно станет катастрофическим для целых отраслей национальных экономик западного мира и, как следствие, для значительной части элит, что выросли из них и процветают благодаря им.
Неоднократно подмечалось, что нет более безжалостных войн, чем гражданские. Пять лет назад, в наиболее острой фазе борьбы с Россией, Запад не прибег к самым беспощадным мерам.
Похоже, теперь он дозрел до их применения. Вот только главной мишенью станут не геополитические противники (даже если так может показаться из звучащих лозунгов), а внутренние враги.
Запад готов начать войну на уничтожение. Самоуничтожение.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 03:08
В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу
3711424310
Обсудить 16
ЕвросоюзРоссияСеверный поток — 2Алексей НавальныйМоскваГерманияСШАМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Россия выживет! Западу кирдык!
7 сентября, 08:13
Степан КрасновСтепан Краснов
3301003
Мнимое потепление в отношениях связано с тем, что за прошедшие 5 лет Запад усвоил простую истину: чем больше санкций, тем выше рейтинг Путина. Поэтому, до неприличия абсурдная история с Навальным, как бы парадоксально не звучало, это санкции не в адрес Путина, это санкции в адрес Меркель.
7 сентября, 08:41
Илья А.Илья А.
1302001
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