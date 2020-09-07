https://ria.ru/20200907/vybory-1576881287.html

"За что вас могут посадить": эсеры подготовили памятку для избиркомов

"Справедливая Россия" подготовила для членов избирательных комиссий памятку, которая начинается с фразы "За что вас могут посадить в тюрьму" и заканчивается... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:00

2020-09-07T15:00

2020-09-07T15:04

сергей миронов

справедливая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" подготовила для членов избирательных комиссий памятку, которая начинается с фразы "За что вас могут посадить в тюрьму" и заканчивается списком практик уголовных наказаний за фальсификацию досрочных выборов, сообщил лидер СР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>."Наша партия подготовила вот такую памятку, которую наши все наблюдатели и члены комиссии с совещательным и решающим голосом раздадут в день голосования членам избирательной комиссии. Начинается памятка с очень прямого простого вопроса: "За что вас могут посадить в тюрьму", - сказал Миронов в эфире радиостанции "<a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Миронов подчеркнул, что фальсификация выборов - это уголовно наказуемое деяние, выразив уверенность, что СР сможет защитить волеизъявление граждан России.Единый день голосования запланирован на 13 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200907/vybory-1576876162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, политика