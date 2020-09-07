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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200907/vorobev-1576885107.html
Воробьев призвал активизировать усилия для восстановления экономики
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по восстановлению экономики региона, об этом он сообщил в ходе совещания с зампредами... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:07
2020-09-07T16:07
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Губернатор Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> призвал усилить работу по восстановлению экономики региона, об этом он сообщил в ходе совещания с зампредами правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.Совещание прошло в понедельник в формате ВКС.Также глава региона призвал внимательнее относиться к запросам жителей по вопросам благоустройства."Моя работа в территориях, мои поездки показывают очень высокий запрос на общение с жителями. Наши жители должны узнавать вас без галстука и без пиджака", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20200727/1574986601.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев призвал активизировать усилия для восстановления экономики

16:07 07.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". 19 июня 2019
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по восстановлению экономики региона, об этом он сообщил в ходе совещания с зампредами правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.
Совещание прошло в понедельник в формате ВКС.
"Нужно приложить максимум усилий к восстановлению экономики региона после пандемии и к созданию новых рабочих мест ", - говорится в его Telegram-канале.
Также глава региона призвал внимательнее относиться к запросам жителей по вопросам благоустройства.
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"Моя работа в территориях, мои поездки показывают очень высокий запрос на общение с жителями. Наши жители должны узнавать вас без галстука и без пиджака", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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