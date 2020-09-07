https://ria.ru/20200907/vorobev-1576885107.html

Воробьев призвал активизировать усилия для восстановления экономики

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить работу по восстановлению экономики региона, об этом он сообщил в ходе совещания с зампредами... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:07

2020-09-07T16:07

2020-09-07T16:07

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Губернатор Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> призвал усилить работу по восстановлению экономики региона, об этом он сообщил в ходе совещания с зампредами правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.Совещание прошло в понедельник в формате ВКС.Также глава региона призвал внимательнее относиться к запросам жителей по вопросам благоустройства."Моя работа в территориях, мои поездки показывают очень высокий запрос на общение с жителями. Наши жители должны узнавать вас без галстука и без пиджака", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20200727/1574986601.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)