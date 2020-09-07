https://ria.ru/20200907/sovet-1576885332.html

Координационный совет потребовал освободить белорусских оппозиционеров

Координационный совет ждет от властей Белоруссии освобождения ряда оппозиционных деятелей, о потере связи с которыми ранее сообщалось сегодня, а также гарантий... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:12

2020-09-07T16:12

2020-09-07T16:12

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет ждет от властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> освобождения ряда оппозиционных деятелей, о потере связи с которыми ранее сообщалось сегодня, а также гарантий свободного возвращения в страну своих членов и выдвигавшейся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, говорится в заявлении пресс-службы совета.Как утверждается, "насильно" вывезена из республики член президиума КС Ольга Ковалькова, задержана член совета Лилия Власова, под арестом за административное правонарушение находится член президиума Сергей Дылевский. Также в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> уехал Латушко, а Тихановская – в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. О местонахождении еще троих членов совета, связь с которыми была утрачена в понедельник, пока неизвестно.Ранее представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской заявили об учреждении Координационного совета по транзиту власти. Генеральная прокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В совете утверждают, что все обозначенные оппозицией цели и способы законны, основаны на конституции.Массовые протестные акции начались по всей стране 9 августа, после выборов, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли спецсредства. После этого правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни задержаны свыше 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html

https://ria.ru/20200907/minsk-1576863730.html

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польша

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире