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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/sovet-1576885332.html
Координационный совет потребовал освободить белорусских оппозиционеров
Координационный совет ждет от властей Белоруссии освобождения ряда оппозиционных деятелей, о потере связи с которыми ранее сообщалось сегодня, а также гарантий... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:12
2020-09-07T16:12
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет ждет от властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> освобождения ряда оппозиционных деятелей, о потере связи с которыми ранее сообщалось сегодня, а также гарантий свободного возвращения в страну своих членов и выдвигавшейся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, говорится в заявлении пресс-службы совета.Как утверждается, "насильно" вывезена из республики член президиума КС Ольга Ковалькова, задержана член совета Лилия Власова, под арестом за административное правонарушение находится член президиума Сергей Дылевский. Также в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> уехал Латушко, а Тихановская – в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. О местонахождении еще троих членов совета, связь с которыми была утрачена в понедельник, пока неизвестно.Ранее представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской заявили об учреждении Координационного совета по транзиту власти. Генеральная прокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В совете утверждают, что все обозначенные оппозицией цели и способы законны, основаны на конституции.Массовые протестные акции начались по всей стране 9 августа, после выборов, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли спецсредства. После этого правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни задержаны свыше 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html
https://ria.ru/20200907/minsk-1576863730.html
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире

Координационный совет потребовал освободить белорусских оппозиционеров

16:12 07.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча с избирателями кандидата в президенты Белоруссии С. Тихановской
Встреча с избирателями кандидата в президенты Белоруссии С. Тихановской - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Координационный совет ждет от властей Белоруссии освобождения ряда оппозиционных деятелей, о потере связи с которыми ранее сообщалось сегодня, а также гарантий свободного возвращения в страну своих членов и выдвигавшейся в президенты Светланы Тихановской, говорится в заявлении пресс-службы совета.
"Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну", - говорится в обращении.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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МИД Литвы призвал освободить белорусского оппозиционера Колесникову
Как утверждается, "насильно" вывезена из республики член президиума КС Ольга Ковалькова, задержана член совета Лилия Власова, под арестом за административное правонарушение находится член президиума Сергей Дылевский. Также в Польшу уехал Латушко, а Тихановская – в Литву. О местонахождении еще троих членов совета, связь с которыми была утрачена в понедельник, пока неизвестно.
Ранее представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской заявили об учреждении Координационного совета по транзиту власти. Генеральная прокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В совете утверждают, что все обозначенные оппозицией цели и способы законны, основаны на конституции.
Массовые протестные акции начались по всей стране 9 августа, после выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли спецсредства. После этого правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни задержаны свыше 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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73220339
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияЛитваВ мире
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