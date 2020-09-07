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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200907/siriya-1576891765.html
Лавров оценил взаимодействие России с Турцией и Ираном по Сирии
Взаимодействие РФ с Турцией и Ираном по Сирии не опирается ни на какие коммерческие отношения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:27
2020-09-07T17:27
война в сирии
нур-султан
война в сирии
юрий борисов (вице-премьер)
валид муаллем
сергей лавров
женева (город)
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Взаимодействие РФ с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> по <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> не опирается ни на какие коммерческие отношения, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Что касается Сирии и нашего взаимодействия с Турцией, да и с Ираном в рамках астанинского формата, то это взаимодействие опирается на договоренности, которые были достигнуты президентами при поддержке сирийского руководства. И эти договоренности не опираются на некие коммерческие отношения, как вы сказали, кто кому какую цену заплатит за что", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валидом Муаллемом</a> и вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Борисовым</a>.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В <a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank" data-auto="true">Нур-Султане</a> с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>), а в январе 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20200907/siriya-1576891414.html
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нур-султан, война в сирии, юрий борисов (вице-премьер), валид муаллем, сергей лавров, женева (город), сирия, в мире

Лавров оценил взаимодействие России с Турцией и Ираном по Сирии

17:27 07.09.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева), заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем (справа) во время встречи в Дамаске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева), заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем (справа) во время встречи в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости. Взаимодействие РФ с Турцией и Ираном по Сирии не опирается ни на какие коммерческие отношения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается Сирии и нашего взаимодействия с Турцией, да и с Ираном в рамках астанинского формата, то это взаимодействие опирается на договоренности, которые были достигнуты президентами при поддержке сирийского руководства. И эти договоренности не опираются на некие коммерческие отношения, как вы сказали, кто кому какую цену заплатит за что", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом и вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Лавров прокомментировал работу конституционного комитета Сирии
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Война в СирииНур-СултанВойна в СирииЮрий Борисов (вице-премьер)Валид МуаллемСергей ЛавровЖенева (город)СирияВ мире
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