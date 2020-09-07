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https://ria.ru/20200907/safronov-1576863007.html
Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, находясь в СИЗО "Лефортово", похудел из-за стресса на 8 килограммов, сообщила член столичной... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:20
2020-09-07T11:20
иван сафронов
марина литвинович
лефортово
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
юар
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый в госизмене советник главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Сафронов</a>, находясь в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", похудел из-за стресса на 8 килограммов, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>."Ваня нормально держится, занимается спортом, хотя и похудел на 8 килограмм на фоне стресса", - написала она в <a href="https://www.facebook.com/marina.litvinovich" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По ее словам, Сафронову приходит "очень много" писем, и он на все старается отвечать. Кроме того, он заинтересовался биографией экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> <a href="http://ria.ru/person_Nelson_Mandela/" target="_blank" data-auto="true">Нельсона Манделы</a>, который отсидел в тюрьме 27 лет.Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля и тогда же поместили в СИЗО на время следствия.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику главы "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.
https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html
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юар
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иван сафронов, марина литвинович, лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, юар, сша, происшествия

Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов

11:20 07.09.2020
426
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИван Сафронов в суде
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иван Сафронов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, находясь в СИЗО "Лефортово", похудел из-за стресса на 8 килограммов, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
"Ваня нормально держится, занимается спортом, хотя и похудел на 8 килограмм на фоне стресса", - написала она в Facebook.

На этой неделе были в Лефортово, в СИЗО-4, В СИЗО-12, в колонии-поселении №2 и в СИЗО-6. В этом посте расскажу про...

Опубликовано Мариной Литвинович Воскресенье, 6 сентября 2020 г.
По ее словам, Сафронову приходит "очень много" писем, и он на все старается отвечать. Кроме того, он заинтересовался биографией экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, который отсидел в тюрьме 27 лет.
Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля и тогда же поместили в СИЗО на время следствия.
По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:11
Адвокат Сафронова сообщил, что его ограничили в комментариях по делу
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Иван СафроновМарина ЛитвиновичЛефортовоРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинЮАРСШАПроисшествия
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