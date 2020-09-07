https://ria.ru/20200907/safronov-1576863007.html

Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов

Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, находясь в СИЗО "Лефортово", похудел из-за стресса на 8 килограммов, сообщила член столичной... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:20

2020-09-07T11:20

2020-09-07T11:20

иван сафронов

марина литвинович

лефортово

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

юар

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый в госизмене советник главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Сафронов</a>, находясь в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", похудел из-за стресса на 8 килограммов, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>."Ваня нормально держится, занимается спортом, хотя и похудел на 8 килограмм на фоне стресса", - написала она в <a href="https://www.facebook.com/marina.litvinovich" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По ее словам, Сафронову приходит "очень много" писем, и он на все старается отвечать. Кроме того, он заинтересовался биографией экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> <a href="http://ria.ru/person_Nelson_Mandela/" target="_blank" data-auto="true">Нельсона Манделы</a>, который отсидел в тюрьме 27 лет.Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля и тогда же поместили в СИЗО на время следствия.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику главы "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.

https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html

4

юар

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, марина литвинович, лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, юар, сша, происшествия