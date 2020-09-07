https://ria.ru/20200907/rabota-1576852278.html

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T00:07

2020-09-07T00:07

2020-09-07T11:09

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует <a href="https://ria.ru/20200907/rynok-truda-1576851326.html" target="_blank">исследование</a> РИА Новости*.Неоднородная ситуация на рынке трудаКризис, вызванный пандемией коронавируса, ощутимо сказался на российской экономике и, в частности, на рынке труда. Эксперты предполагают, что его ждет более или менее длительный период восстановления и существенное значение будет иметь государственная поддержка. При этом важно понимать, в каком состоянии рынок подошел к текущему кризису.Как свидетельствуют данные статистики, по итогам 2019 года отмечалось снижение безработицы до рекордно низкого значения, по сравнению с 2018 годом сократилось среднее время поиска работы, во всех регионах выросли зарплаты, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий) был самый низкий за последние пять лет.При этом на региональном уровне ситуация складывалась не всегда однозначно. Для оценки положения на рынке труда в регионах Российской Федерации эксперты РИА Новости провели исследование и высчитали индекс рынка труда по итогам 2019 года, который дает возможность комплексно оценить положение дел в этой сфере.Индекс рассчитывается на основе агрегирования ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.Результаты исследования свидетельствуют, что на рынке труда регионов Российской Федерации отмечались положительные тенденции, однако ситуация по-прежнему характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Значение индекса по итогам 2019 года изменяется в диапазоне от 96,4 до 15,0 (возможный диапазон изменения значений индекса от 100 — максимально возможное значение — до единицы — минимально возможное значение). Соответственно, чем выше значение индекса, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта Российской Федерации.Лидеры сохранили позицииКак показывают результаты исследования, по сравнению с результатами 2018 года регионы — лидеры по индексу рынка труда в основном сохранили свои места и по итогам 2019 года. В топ-8 произошла лишь одна перестановка, остальные регионы остались на прежних позициях.Первые два места по-прежнему занимают <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>. У данных субъектов Российской Федерации значение индекса превышает 90 баллов. Третье место занимает <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, где значение индекса составило 85,2 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a>.Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы, высокие зарплаты, относительно короткое среднее время поиска работы.В средней части списка субъекты Российской Федерации по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно, разница в баллах между соседними в списке регионами практически везде менее одного балла.У трех субъектов Российской Федерации значение индекса по итогам 2019 года составило менее 20 баллов: это <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, Республика Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесская Республика. По сравнению с итогом 2018 года число таких регионов увеличилось на один. Среди регионов, замыкающих список, также Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики. В сфере рынка труда ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.Рост значения индекса в большинстве регионовПо итогам 2019 года в большинстве регионов отмечается рост индекса рынка труда. Это произошло в 75 субъектах Российской Федерации. По итогам 2018 года рост индекса был в 84 регионах.Наибольший прирост индекса по итогам 2019 года произошел в Республике Тыва (плюс 8,3 балла), в <a href="http://ria.ru/location_Karelija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Карелия</a> (плюс 6,9 балла) и в <a href="http://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Калмыкия</a> (плюс 6,3 балла).Отмечается, что в Республике Тыва сократилось среднее время поиска работы, снизилась безработица, сократилась доля занятых на вредных производствах.Увеличению индекса в Карелии способствовало снижение коэффициента напряженности на рынке труда, сокращение среднего времени поиска работы, снижение безработицы.В Калмыкии снизился коэффициент напряженности на рынке труда, снизилась безработица, сократилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы.Индекс труда снизился в десяти регионахПо итогам 2019 года значение индекса рынка труда снизилось в десяти регионах. Наиболее существенное снижение отмечается в Республике Северная Осетия — Алания (минус 9,1 балла), <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республике Саха</a> (Якутия) (минус 4,0 балла) и в <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a> (минус 2,7 балла).Как отмечают эксперты, на сокращение индекса в Республике Северная Осетия — Алания ключевое влияние оказали рост безработицы и увеличение среднего времени поиска работы, в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области увеличилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы, увеличилась доля занятых на вредных производствах.Эксперты подчеркивают, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по рынку труда, но влияние ее было неоднозначным. С одной стороны, работодатели вынуждены были в условиях карантинных ограничений прибегать к различным методам оптимизации своих бизнес-процессов — и в том числе за счет сокращения штатов трудовых коллективов, введения режима неполной рабочей недели, неоплачиваемых отпусков и прочее.С другой стороны, из-за ограничения миграционных потоков образовалось большое количество вакансий в отраслях, активно привлекающих сезонных рабочих на временной основе. Особенно это стало ощутимо в аграрном секторе, где во втором полугодии возросла потребность в рабочей силе, привлекаемой на краткосрочный период летних месяцев. Но эти вакансии, по-видимому, недостаточно привлекательны, чтобы способствовать росту занятости россиян.Официальная статистика свидетельствует, что в мае — июне ситуация на рынке труда ухудшилась. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, уровень безработицы в июле вырос до 6,3% с 6,2% в июне и 6,1% в мае. Последний раз уровень безработицы в Российской Федерации превышал шесть процентов несколько лет назад — в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%).Таким образом, несмотря на предпринимаемые правительством меры по смягчению ситуации, процесс восстановления рынка труда может занять довольно продолжительный период. Поэтому очевидно, что показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда по итогам 2020 года, ухудшатся. Это отразится и на региональном уровне. Соответственно, по итогам 2020 года наверняка следует ожидать снижения значений индекса в большом числе регионов.Как считали индексМетодика расчета индекса рынка труда основывается на агрегировании показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние данной сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.Индекс рынка труда региона может изменяться в диапазоне от единицы до максимального значения — 100. Максимально возможное значение индекса субъект Российской Федерации может получить только в том случае, если у него значения всех анализируемых показателей лучше или равны верхним (лучшим) пороговым значениям. Минимально возможное значение индекса будет у субъекта Российской Федерации, у которого значения всех анализируемых показателей хуже или равны нижним (худшим) пороговым значениям.Источник информации для анализа — данные Росстата. Для расчета индекса использовались девять показателей, объединенных в четыре группы.Для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.В группу "Занятость" включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), среднее время поиска работы, доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы.В группу "Условия труда" включены показатели: доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на одну тысячу работающих.В группу "Емкость рынка труда" входят следующие показатели: общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места, а также уровень диверсификации рынка труда, который рассчитывается на основе данных о среднесписочной численности работников по отраслям экономики. Регионами с высоким уровнем диверсификации считались те, в которых не прослеживается доминирования ограниченного числа отраслей.<em><sub>*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.</sub></em>

https://ria.ru/20200907/rynok-truda-1576851326.html

https://ria.ru/20200720/1574608849.html

https://ria.ru/20200709/1574133130.html

https://ria.ru/20200708/1574061282.html

https://na.ria.ru/20200703/1573833536.html

Кот на дереве 25 миллионов высотехноло... 12

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество