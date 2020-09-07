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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/privivka-1576859091.html
Жириновский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА Новости, что после прививки с вакциной от коронавируса чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов на себе... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:17
2020-09-07T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> рассказал РИА Новости, что после прививки с вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов на себе не ощутил.На прошлой неделе политик сообщал агентству, что привился от COVID-19."Чувствую себя хорошо. Меня предупреждали, что в первые дни может температура подняться. Но у меня никаких побочных эффектов не было. Жду второго укола вакцины в 20-х числах сентября", - сказал Жириновский.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир жириновский, общество

Жириновский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

10:17 07.09.2020
2195
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА Новости, что после прививки с вакциной от коронавируса чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов на себе не ощутил.
На прошлой неделе политик сообщал агентству, что привился от COVID-19.
"Чувствую себя хорошо. Меня предупреждали, что в первые дни может температура подняться. Но у меня никаких побочных эффектов не было. Жду второго укола вакцины в 20-х числах сентября", - сказал Жириновский.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от CoViD-19. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 21:15Распространение нового коронавируса
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
2840114
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВладимир ЖириновскийОбщество
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