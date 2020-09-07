https://ria.ru/20200907/prioritet-1576860824.html

Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны

Человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития РФ, что доказывает поддержка на самом высоком уровне конкурса... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:42

2020-09-07T10:42

2020-09-07T10:42

михаил мишустин

сергей кириенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576687032_0:0:3017:1698_1400x0_80_0_0_5386cceda2b72bd8dfdb101258e51a6f.jpg

<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости.</strong> Человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития РФ, что доказывает поддержка на самом высоком уровне конкурса управленцев "Лидеры России", заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Мы не ожидали, что он (конкурс - ред.) привлечёт внимание такого количества людей. Конечно, много талантливых управленцев он привлёк... Трудно было даже представить, что его итоги окажутся столь результативным, и столько умных, энергичных, компетентных руководителей сумеют себя проявить", - заявил Мишустин в ходе общения с финалистами конкурса "Лидеры России".Он также отметил, что очень много для конкурса делают первый заместитель руководителя администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. По его словам, именно благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для РФ кадровых программ.Мишустин напомнил, что в этом году в конкурсе появились новые направления - финансово-технологическое, научное, направление по здравоохранению."Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что именно люди, что именно человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей страны", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20200807/1575496625.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, сергей кириенко, общество