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Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны
Человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития РФ, что доказывает поддержка на самом высоком уровне конкурса... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:42
2020-09-07T10:42
михаил мишустин
сергей кириенко
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости.</strong> Человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития РФ, что доказывает поддержка на самом высоком уровне конкурса управленцев "Лидеры России", заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Мы не ожидали, что он (конкурс - ред.) привлечёт внимание такого количества людей. Конечно, много талантливых управленцев он привлёк... Трудно было даже представить, что его итоги окажутся столь результативным, и столько умных, энергичных, компетентных руководителей сумеют себя проявить", - заявил Мишустин в ходе общения с финалистами конкурса "Лидеры России".Он также отметил, что очень много для конкурса делают первый заместитель руководителя администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. По его словам, именно благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для РФ кадровых программ.Мишустин напомнил, что в этом году в конкурсе появились новые направления - финансово-технологическое, научное, направление по здравоохранению."Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что именно люди, что именно человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей страны", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20200807/1575496625.html
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михаил мишустин, сергей кириенко, общество

Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны

10:42 07.09.2020
230
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости. Человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития РФ, что доказывает поддержка на самом высоком уровне конкурса управленцев "Лидеры России", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы не ожидали, что он (конкурс - ред.) привлечёт внимание такого количества людей. Конечно, много талантливых управленцев он привлёк... Трудно было даже представить, что его итоги окажутся столь результативным, и столько умных, энергичных, компетентных руководителей сумеют себя проявить", - заявил Мишустин в ходе общения с финалистами конкурса "Лидеры России".
Он также отметил, что очень много для конкурса делают первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. По его словам, именно благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для РФ кадровых программ.
Мишустин напомнил, что в этом году в конкурсе появились новые направления - финансово-технологическое, научное, направление по здравоохранению.
"Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что именно люди, что именно человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей страны", - заявил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ПАО Ростелеком Михаилом Осеевским - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 16:07
Путин назвал внешнеполитические приоритеты России
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Михаил МишустинСергей КириенкоОбщество
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