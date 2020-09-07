https://ria.ru/20200907/potok-1576881592.html

В ФРГ ответили на вопрос о возможной остановке "Северного потока — 2"

Сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" Алексея Навального, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:05

2020-09-07T15:05

2020-09-07T15:07

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, отвечая на вопрос о возможной остановке проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" на фоне инцидента."Прошу вашего понимания в вопросе, что сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на этот вопрос", - сказал Зайберт, добавив, что "канцлер тесно работает по этому важному вопросу с министром иностранных дел".Ранее канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вообще закончить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, не основывающихся на каких-либо фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду кабмин ФРГ заявил со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в ФРГ заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Как он сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/peskov-1576871436.html

https://ria.ru/20200906/gazoprovod-1576839009.html

Александр Невский Да плевать нам уже и на пототк, и на Навального, ещё больше на его супругу и любовницу, на "новички", на оппозицию Белоруссии и свою. Надоели уже до рвоты. Надо к войне готовиться, а она уже идёт, и не отвлекаться на ерунду, которую нам подсовывают враги, а в это время уже через Украину бомбардировщики с ядерным оружием по нашим границам топчутся. 43

Будущее Страны Видимо не так уж и нужен. России немецкие деньги куда важнее. 31

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москва

омск

берлин (город)

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