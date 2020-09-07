В ФРГ ответили на вопрос о возможной остановке "Северного потока — 2"
15:05 07.09.2020 (обновлено: 15:07 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" Алексея Навального, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о возможной остановке проекта "Северный поток 2" на фоне инцидента.
"Прошу вашего понимания в вопросе, что сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на этот вопрос", - сказал Зайберт, добавив, что "канцлер тесно работает по этому важному вопросу с министром иностранных дел".
Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вообще закончить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, не основывающихся на каких-либо фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду кабмин ФРГ заявил со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в ФРГ заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Как он сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.