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https://ria.ru/20200907/potok-1576881592.html
В ФРГ ответили на вопрос о возможной остановке "Северного потока — 2"
Сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" Алексея Навального, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:05
2020-09-07T15:07
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, отвечая на вопрос о возможной остановке проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" на фоне инцидента."Прошу вашего понимания в вопросе, что сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на этот вопрос", - сказал Зайберт, добавив, что "канцлер тесно работает по этому важному вопросу с министром иностранных дел".Ранее канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вообще закончить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, не основывающихся на каких-либо фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду кабмин ФРГ заявил со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в ФРГ заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Как он сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/peskov-1576871436.html
https://ria.ru/20200906/gazoprovod-1576839009.html
Да плевать нам уже и на пототк, и на Навального, ещё больше на его супругу и любовницу, на "новички", на оппозицию Белоруссии и свою. Надоели уже до рвоты. Надо к войне готовиться, а она уже идёт, и не отвлекаться на ерунду, которую нам подсовывают враги, а в это время уже через Украину бомбардировщики с ядерным оружием по нашим границам топчутся.
43
Видимо не так уж и нужен. России немецкие деньги куда важнее.
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

В ФРГ ответили на вопрос о возможной остановке "Северного потока — 2"

15:05 07.09.2020 (обновлено: 15:07 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" Алексея Навального, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о возможной остановке проекта "Северный поток 2" на фоне инцидента.
"Прошу вашего понимания в вопросе, что сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на этот вопрос", - сказал Зайберт, добавив, что "канцлер тесно работает по этому важному вопросу с министром иностранных дел".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Реакция на абсурдность. Песков о призывах в ФРГ по "Северному потоку-2"
Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вообще закончить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, не основывающихся на каких-либо фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:46
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду кабмин ФРГ заявил со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в ФРГ заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Как он сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФАнгела МеркельДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Да плевать нам уже и на пототк, и на Навального, ещё больше на его супругу и любовницу, на "новички", на оппозицию Белоруссии и свою. Надоели уже до рвоты. Надо к войне готовиться, а она уже идёт, и не отвлекаться на ерунду, которую нам подсовывают враги, а в это время уже через Украину бомбардировщики с ядерным оружием по нашим границам топчутся.
7 сентября, 15:24
Александр НевскийАлександр Невский
3311008
Видимо не так уж и нужен. России немецкие деньги куда важнее.
7 сентября, 15:33
Будущее СтраныБудущее Страны
11100118
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