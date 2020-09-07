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Гутерреш призвал КНДР возобновить переговоры по ситуации на полуострове
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал КНДР возобновить переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове со всеми вовлеченными сторонами, говорится в РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:02
2020-09-07T17:02
мун чжэ ин
антониу гутерреш
ким чен ын
южная корея
сеул
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 7 сен – РИА Новости.</strong> Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал КНДР возобновить переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове со всеми вовлеченными сторонами, говорится в заявлении генерального секретаря на сайте организации."Я призываю КНДР возобновить переговоры с другими сторонами", - отметил генсек в связи с открытием Корейского глобального форума за мир.Он напомнил, как в 2018 году лидеры КНДР, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продемонстрировали, что диалог возможен и что дипломатия - это единственный путь к устойчивому миру и денуклеаризации.В апреле 2018 года президент Республики Корея <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> и председатель Госсовета КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> приняли Пханмунджомскую декларацию, заявив, в частности, о возобновлении сотрудничества, прерванного за годы правления в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a> консервативных администраций."Важно, чтобы стороны продолжили начатое", - указал генсек. По его словам, международное сообщество хотело бы видеть прогресс в этом направлении.Генсек выразил поддержку народам Корей, борющимся с пандемией, наводнениями и тайфунами. "Крайне важно, чтобы две Кореи вместе решали эти и другие проблемы", - заявил он.
https://ria.ru/20200808/1575539087.html
южная корея
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мун чжэ ин, антониу гутерреш, ким чен ын, южная корея, сеул, оон, сша, в мире

Гутерреш призвал КНДР возобновить переговоры по ситуации на полуострове

17:02 07.09.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 7 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал КНДР возобновить переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове со всеми вовлеченными сторонами, говорится в заявлении генерального секретаря на сайте организации.
"Я призываю КНДР возобновить переговоры с другими сторонами", - отметил генсек в связи с открытием Корейского глобального форума за мир.
Он напомнил, как в 2018 году лидеры КНДР, Южной Кореи и США продемонстрировали, что диалог возможен и что дипломатия - это единственный путь к устойчивому миру и денуклеаризации.
В апреле 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын приняли Пханмунджомскую декларацию, заявив, в частности, о возобновлении сотрудничества, прерванного за годы правления в Сеуле консервативных администраций.
"Важно, чтобы стороны продолжили начатое", - указал генсек. По его словам, международное сообщество хотело бы видеть прогресс в этом направлении.
Генсек выразил поддержку народам Корей, борющимся с пандемией, наводнениями и тайфунами. "Крайне важно, чтобы две Кореи вместе решали эти и другие проблемы", - заявил он.
Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 22:36
Представлены сценарии нападения КНДР на Южную Корею
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Мун Чжэ ИнАнтониу ГутеррешКим Чен ЫнЮжная КореяСеулООНСШАВ мире
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