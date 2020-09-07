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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/onischenko-1576865838.html
Онищенко призвал не разрушать ВОЗ
Всемирную организацию здравоохранения нужно усовершенствовать, а не разрушать, иначе мир лишится наднационального инструмента реагирования на угрозы, считает... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:59
2020-09-07T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
морган ортагус
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
госдума рф
воз
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Всемирную организацию здравоохранения нужно усовершенствовать, а не разрушать, иначе мир лишится наднационального инструмента реагирования на угрозы, считает академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, бывший главный санитарный врач РФ, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a>.Госдеп <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ранее сообщил, что страна покинет ВОЗ в июле 2021 года. Официальный представитель госдепа <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a> заявила, что <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> провалила не только работу в ходе пандемии COVID-19, но и в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, не проводила реформы, в том числе не продемонстрировала "независимость от Коммунистической партии Китая"."Если это произойдет, то мы должны понимать, что человеческая цивилизация лишится международного, наднационального инструмента реагирования на такого рода вызовы. Мы как никто понимаем, что сегодня это будет огромной потерей, мы с вами не сможем реагировать даже на грипп", - сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням. Он пояснил, что именно благодаря такому наднациональному инструменту реагирования ежегодно разрабатывается новая вакцина, состоящая из актуальных штаммов гриппа."Да, Всемирная организация здравоохранения в этом году среагировала крайне неадекватно. Она по существу спровоцировала и пошла на поводу вот той гибридной атаки, которая произошла. Но это не значит, что Всемирная организация здравоохранения должна быть разрушена. Наша страна, как лидер в эпидемиологической инфекционной науке, должна предложить миру те инструменты, через которые мы должны усовершенствовать этот наднациональный механизм реагирования, но не разрушать его", - заявил Онищенко.Он пояснил, что, по его мнению, распространение коронавирусной инфекции имело "гибридную" составляющую "информационно-террористической атаки" с тяжелыми последствиями для экономики.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800828.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, морган ортагус, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, воз, геннадий онищенко, сша, в мире

Онищенко призвал не разрушать ВОЗ

11:59 07.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Всемирную организацию здравоохранения нужно усовершенствовать, а не разрушать, иначе мир лишится наднационального инструмента реагирования на угрозы, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Госдеп США ранее сообщил, что страна покинет ВОЗ в июле 2021 года. Официальный представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что ВОЗ провалила не только работу в ходе пандемии COVID-19, но и в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, не проводила реформы, в том числе не продемонстрировала "независимость от Коммунистической партии Китая".
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"Если это произойдет, то мы должны понимать, что человеческая цивилизация лишится международного, наднационального инструмента реагирования на такого рода вызовы. Мы как никто понимаем, что сегодня это будет огромной потерей, мы с вами не сможем реагировать даже на грипп", - сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням. Он пояснил, что именно благодаря такому наднациональному инструменту реагирования ежегодно разрабатывается новая вакцина, состоящая из актуальных штаммов гриппа.
"Да, Всемирная организация здравоохранения в этом году среагировала крайне неадекватно. Она по существу спровоцировала и пошла на поводу вот той гибридной атаки, которая произошла. Но это не значит, что Всемирная организация здравоохранения должна быть разрушена. Наша страна, как лидер в эпидемиологической инфекционной науке, должна предложить миру те инструменты, через которые мы должны усовершенствовать этот наднациональный механизм реагирования, но не разрушать его", - заявил Онищенко.
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Он пояснил, что, по его мнению, распространение коронавирусной инфекции имело "гибридную" составляющую "информационно-террористической атаки" с тяжелыми последствиями для экономики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Морган ОртагусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукГосдума РФВОЗГеннадий ОнищенкоСШАВ мире
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