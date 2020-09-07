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https://ria.ru/20200907/novichok-1576892612.html
Военный эксперт рассказал о действии "Новичка" на организм
Алексей Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен боевым веществом "Новичок", заявил РИА Новости бывший член комиссии по биологическому и... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:40
2020-09-07T17:40
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
оон
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен боевым веществом "Новичок", заявил РИА Новости бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Игорь Никулин.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.По его словам, если в микрокапсулу поместили одно из веществ, а ее саму добавить в воду или чай, при попадании в желудок, растворившись там через несколько часов, она могла вызвать отравление. А "след" от использования такого вещества напоминал бы вещество из группы "Новичок", уточнил эксперт.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200904/novichok-1576775942.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, оон, берлин (город), происшествия

Военный эксперт рассказал о действии "Новичка" на организм

17:40 07.09.2020
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© REUTERS / Michele TantussiБольница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Алексей Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен боевым веществом "Новичок", заявил РИА Новости бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
"Если бы это было отравление "Новичком", мы бы его живым бы уже не увидели никогда - ни через неделю, ни через месяц. А вот из семейства "Новичок" возможно. Это же бинарный химический боеприпас. Там несколько веществ, каждое из которых не особо токсично, только когда они смешиваются, получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый ее компонент в отдельности", - сказал эксперт.
По его словам, если в микрокапсулу поместили одно из веществ, а ее саму добавить в воду или чай, при попадании в желудок, растворившись там через несколько часов, она могла вызвать отравление. А "след" от использования такого вещества напоминал бы вещество из группы "Новичок", уточнил эксперт.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
651350112
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскООНБерлин (город)Происшествия
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