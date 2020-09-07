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https://ria.ru/20200907/novak-1576882468.html
Новак оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на все возникающие вокруг него сложности, и останется актуальным независимо от конъюнктуры на рынке,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:20
2020-09-07T18:46
госпитализация алексея навального
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
алексей навальный
александр новак
дмитрий песков
германия
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — РИА Новости.</strong> Проект "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на все возникающие вокруг него сложности, и останется актуальным независимо от конъюнктуры на рынке, заявил глава Министерства энергетики <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/">Александр Новак</a></u> в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".По словам министра, доля природного газа в энергобалансе будет расти и на это не повлияет даже переход к возобновляемым источникам."Мы все равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект, он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее он продолжается", — добавил Новак.Дискуссии вокруг будущего "Северного потока — 2" возобновились с новой силой после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Берлин считает, что его могли отравить и требует от российских властей объяснить ситуацию. Ряд немецких политиков в связи с этим высказались за прекращение строительства трубопровода, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности. Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт также подчеркнул, что для реализации проекта есть все правовые основания, несмотря на критику и независимо от любого решения, которое Берлин примет по итогам расследования причин происшедшего."<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийского моря</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">Газпромом</a>". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell_Plc/" target="_blank">Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank">OMV</a>, Engie, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank">Wintershall</a> — суммарно финансируют его наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20200907/potok-1576881592.html
Когда Новак делал заявление, он еще не знал о факторе использования Новичка против собственного гражданина на территории России о чем сейчас активно обсуждают западные лидеры и эксперты. Судя по всему СП2 таки достроят технически и сразу заморозят до лучших времен. Пока режим в Москве не сменится или как в свое время Муамар Каддафи не пойдет на сделку с Западом - правда и наказание виновных в обмен на частичное снятие санкций.
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Какие бурные фантазии.
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балтийское море
германия
сша
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госпитализация алексея навального, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, алексей навальный, александр новак, дмитрий песков, германия, shell, сша, экономика

Новак оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

15:20 07.09.2020 (обновлено: 18:46 07.09.2020)
20735
© Фото : Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : Nord Stream 2 / Agiteco
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на все возникающие вокруг него сложности, и останется актуальным независимо от конъюнктуры на рынке, заявил глава Министерства энергетики Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".

"Во-первых, это долгосрочный проект, мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие проекты уже не нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия".

Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+
Александр Новак
глава Минэнерго
По словам министра, доля природного газа в энергобалансе будет расти и на это не повлияет даже переход к возобновляемым источникам.
"Мы все равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект, он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее он продолжается", — добавил Новак.
Дискуссии вокруг будущего "Северного потока — 2" возобновились с новой силой после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Берлин считает, что его могли отравить и требует от российских властей объяснить ситуацию.
Ряд немецких политиков в связи с этим высказались за прекращение строительства трубопровода, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности. Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт также подчеркнул, что для реализации проекта есть все правовые основания, несмотря на критику и независимо от любого решения, которое Берлин примет по итогам расследования причин происшедшего.
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья Балтийского моря до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют его наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Госпитализация Алексея НавальногоUniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромАлексей НавальныйАлександр НовакДмитрий ПесковГерманияShellСШАЭкономика
Популярные комментарии
Когда Новак делал заявление, он еще не знал о факторе использования Новичка против собственного гражданина на территории России о чем сейчас активно обсуждают западные лидеры и эксперты. Судя по всему СП2 таки достроят технически и сразу заморозят до лучших времен. Пока режим в Москве не сменится или как в свое время Муамар Каддафи не пойдет на сделку с Западом - правда и наказание виновных в обмен на частичное снятие санкций.
7 сентября, 15:25
Pawel ZverevPawel Zverev
99103161
Какие бурные фантазии.
7 сентября, 15:54
АААлекс. А.
62511326
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