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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904565.html
Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления официального Берлина о том, что Алексея Навального отравили боевым химическим... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T23:11
2020-09-08T00:13
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> прокомментировала заявления официального Берлина о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> отравили боевым химическим веществом.В эфире YouTube-канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Соловьев Live"</a> она сообщила, что Германия не отвечает на официальные запросы Генеральной прокуратуры, а также многочисленные обращения российских медиков, в том числе президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля."Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее", — отметила Захарова.Она также подчеркнула, что со стороны Германии нет единого источника получения информации по сложившейся ситуации.Она добавила, что Берлин должен ответить на запрос Москвы по Навальному, который содержит целый ряд практических вопросов, и предоставить экспертное заключение.Представитель МИД также призвала Германию определить ответственный спикеров от экспертного сообщества и правоохранительных органов, которые бы озвучивали новые данные.Ранее в Федеральной врачебной палате Германии, комментируя призыв Рошаля создать совместную экспертную группу, сообщили РИА Новости, что не могут участвовать в расследовании. Там подчеркнули, что получили медицинские данные по инциденту и не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии. В палате также добавили, что, по немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.Госпитализация Алексея НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. В Германию направили официальный запрос.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html
https://ria.ru/20200907/bundeswehr-1576903672.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576897543.html
США понимают только язык Йеллоустоуна. На нем и надо говорить.
71
Похоже наших братьев немцев подставили с Алексеем так же как и белорусов с "вагнеровцами"... Клиника в Германии уже понимаем же кого обслуживала до инцидента
53
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берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, берлин (город), в мире

Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее

23:11 07.09.2020 (обновлено: 00:13 08.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления официального Берлина о том, что Алексея Навального отравили боевым химическим веществом.
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" она сообщила, что Германия не отвечает на официальные запросы Генеральной прокуратуры, а также многочисленные обращения российских медиков, в том числе президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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"Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее", — отметила Захарова.
Она также подчеркнула, что со стороны Германии нет единого источника получения информации по сложившейся ситуации.
"С одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены. С другой, вердикт уже вынесен. Это как? Таких вопросов огромное количество. Очевидно одно — это все вращается в политической сфере. <...> Вы посмотрите, какое количество, как за веревочки поддергивают различных спикеров различных направлений. То есть нет единого "окна", если можно так сказать, получения официальной информации. То это одни медики, то это лаборатории, то это семья, то это внешнеполитическое ведомство, то это правительство, то это другие политические фигуры", — пояснила Захарова.
Она добавила, что Берлин должен ответить на запрос Москвы по Навальному, который содержит целый ряд практических вопросов, и предоставить экспертное заключение.
Представитель МИД также призвала Германию определить ответственный спикеров от экспертного сообщества и правоохранительных органов, которые бы озвучивали новые данные.
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Ранее в Федеральной врачебной палате Германии, комментируя призыв Рошаля создать совместную экспертную группу, сообщили РИА Новости, что не могут участвовать в расследовании. Там подчеркнули, что получили медицинские данные по инциденту и не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии. В палате также добавили, что, по немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.

Госпитализация Алексея Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.
Позднее пациента перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. В Германию направили официальный запрос.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Обсудить 71
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
США понимают только язык Йеллоустоуна. На нем и надо говорить.
7 сентября, 23:20
MYMake Yellowstone Great Again
4560105
Похоже наших братьев немцев подставили с Алексеем так же как и белорусов с "вагнеровцами"... Клиника в Германии уже понимаем же кого обслуживала до инцидента
7 сентября, 23:20
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
4720103
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