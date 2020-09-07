https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904565.html

Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления официального Берлина о том, что Алексея Навального отравили боевым химическим... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T23:11

2020-09-07T23:11

2020-09-08T00:13

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> прокомментировала заявления официального Берлина о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> отравили боевым химическим веществом.В эфире YouTube-канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Соловьев Live"</a> она сообщила, что Германия не отвечает на официальные запросы Генеральной прокуратуры, а также многочисленные обращения российских медиков, в том числе президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля."Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее", — отметила Захарова.Она также подчеркнула, что со стороны Германии нет единого источника получения информации по сложившейся ситуации.Она добавила, что Берлин должен ответить на запрос Москвы по Навальному, который содержит целый ряд практических вопросов, и предоставить экспертное заключение.Представитель МИД также призвала Германию определить ответственный спикеров от экспертного сообщества и правоохранительных органов, которые бы озвучивали новые данные.Ранее в Федеральной врачебной палате Германии, комментируя призыв Рошаля создать совместную экспертную группу, сообщили РИА Новости, что не могут участвовать в расследовании. Там подчеркнули, что получили медицинские данные по инциденту и не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии. В палате также добавили, что, по немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.Госпитализация Алексея НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. В Германию направили официальный запрос.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html

https://ria.ru/20200907/bundeswehr-1576903672.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576897543.html

Make Yellowstone Great Again США понимают только язык Йеллоустоуна. На нем и надо говорить. 71

Ярослав Погодин Похоже наших братьев немцев подставили с Алексеем так же как и белорусов с "вагнеровцами"... Клиника в Германии уже понимаем же кого обслуживала до инцидента 53

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, берлин (город), в мире