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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904201.html
Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию определить ответственного спикера, который бы комментировал ситуацию с российским блогером РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:48
2020-09-07T23:21
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> призвала <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> определить ответственного спикера, который бы комментировал ситуацию с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."Мне кажется, сейчас у германской стороны есть действительно реальные поводы для публикации комментариев... Хотелось бы каждый день читать реальные данные. Что может быть проще... Поставьте какого-то одного врача, руководителя клиники, лаборатории, химика, биолога - одного человека, который станет спикером по этому вопросу. Который будет каждый день выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные, формулы", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Соловьев Live"</a>, добавив, что такого же спикера следовало бы назначить и от правоохранительных органов.По ее словам, об этом "странно" говорить западному сообществу, которое много лет занимается пиаром и разбирается в этом.Также Захарова отметила, что по ситуации с "отравлением" Алексея Навального со стороны Германии нет единого источника получения информации."С одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены. С другой, вердикт уже вынесен. Это как? Таких вопросов огромное количество. Очевидно одно - это все вращается в политической сфере... Вы посмотрите, какое количество, как за веревочки поддергивают различных спикеров различных направлений. То есть нет единого "окна", если можно так сказать, получения официальной информации. То это одни медики, то это лаборатории, то это семья, то это внешнеполитическое ведомство, то это правительство, то это другие политические фигуры", - сказала Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html
https://ria.ru/20200907/bundeswehr-1576903672.html
В Берлине как нибудь без ее советов разберутся
29
Наивно полагать что у германии есть интерес распространятся о произошедшем. Так ведь и запутаться недолго во вранье.
19
8
москва
омск
берлин (город)
германия
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, германия, в мире

Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным

22:48 07.09.2020 (обновлено: 23:21 07.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию определить ответственного спикера, который бы комментировал ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.
"Мне кажется, сейчас у германской стороны есть действительно реальные поводы для публикации комментариев... Хотелось бы каждый день читать реальные данные. Что может быть проще... Поставьте какого-то одного врача, руководителя клиники, лаборатории, химика, биолога - одного человека, который станет спикером по этому вопросу. Который будет каждый день выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные, формулы", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", добавив, что такого же спикера следовало бы назначить и от правоохранительных органов.
По ее словам, об этом "странно" говорить западному сообществу, которое много лет занимается пиаром и разбирается в этом.
Также Захарова отметила, что по ситуации с "отравлением" Алексея Навального со стороны Германии нет единого источника получения информации.
"С одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены. С другой, вердикт уже вынесен. Это как? Таких вопросов огромное количество. Очевидно одно - это все вращается в политической сфере... Вы посмотрите, какое количество, как за веревочки поддергивают различных спикеров различных направлений. То есть нет единого "окна", если можно так сказать, получения официальной информации. То это одни медики, то это лаборатории, то это семья, то это внешнеполитическое ведомство, то это правительство, то это другие политические фигуры", - сказала Захарова.
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Вчера, 20:36Сказано в эфире
"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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781200011
Обсудить 8
Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
В Берлине как нибудь без ее советов разберутся
7 сентября, 22:57
Olga MironovaOlga Mironova
7010120
Наивно полагать что у германии есть интерес распространятся о произошедшем. Так ведь и запутаться недолго во вранье.
7 сентября, 23:07
Sergej KlassenSergej Klassen
1620100
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