https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576902333.html

Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T21:26

2020-09-07T21:26

2020-09-07T23:14

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

дональд трамп

алексей навальный

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что поддержит остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Однако он усомнился, что Берлин пойдет на такие меры."Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные — много электростанций. Если честно, они ставят себя в очень невыгодное положение", — пояснил Трамп.Дискуссии вокруг будущего "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" возобновились с новой силой после того, как <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Американский лидер в субботу заявлял, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но, если это подтвердится, он будет "очень разозлен". Президент добавил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов о произошедшем, но США их пока не видели.Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.После того как в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили об отравлении Навального, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> направила в Берлин официальный запрос. По итогам обследований в России врачи диагностировали у пациента нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента специалисты не нашли.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если подтвердится наличие отравляющего вещества, откроют официальное расследование.В понедельник берлинская клиника Charite, куда россиянина перевезли на лечение, сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/navalnyy-1576897623.html

Николай Негодник Как это все совпало то удачно для США 146

Ярослав Погодин Так вот кто виноват! )) 138

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, дональд трамп, алексей навальный, в мире