Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"
21:26 07.09.2020 (обновлено: 23:14 07.09.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.
"Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это", — сказал глава государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако он усомнился, что Берлин пойдет на такие меры.
"Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные — много электростанций. Если честно, они ставят себя в очень невыгодное положение", — пояснил Трамп.
Дискуссии вокруг будущего "Северного потока — 2" возобновились с новой силой после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Американский лидер в субботу заявлял, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но, если это подтвердится, он будет "очень разозлен". Президент добавил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов о произошедшем, но США их пока не видели.
Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.
США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Вчера, 18:56Сказано в эфиреПолитолог о связи дела Навального и "Севпотока-2": впутались в историюПостпред РФ в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на совпадение событий вокруг Алексея Навального и завершающего этапа строительства "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
После того как в Германии заявили об отравлении Навального, Москва направила в Берлин официальный запрос. По итогам обследований в России врачи диагностировали у пациента нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента специалисты не нашли.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если подтвердится наличие отравляющего вещества, откроют официальное расследование.
В понедельник берлинская клиника Charite, куда россиянина перевезли на лечение, сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.