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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576902333.html
Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T21:26
2020-09-07T23:14
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
дональд трамп
алексей навальный
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что поддержит остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Однако он усомнился, что Берлин пойдет на такие меры."Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные — много электростанций. Если честно, они ставят себя в очень невыгодное положение", — пояснил Трамп.Дискуссии вокруг будущего "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" возобновились с новой силой после того, как <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Американский лидер в субботу заявлял, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но, если это подтвердится, он будет "очень разозлен". Президент добавил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов о произошедшем, но США их пока не видели.Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.После того как в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили об отравлении Навального, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> направила в Берлин официальный запрос. По итогам обследований в России врачи диагностировали у пациента нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента специалисты не нашли.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если подтвердится наличие отравляющего вещества, откроют официальное расследование.В понедельник берлинская клиника Charite, куда россиянина перевезли на лечение, сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/navalnyy-1576897623.html
Как это все совпало то удачно для США
146
Так вот кто виноват! ))
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, дональд трамп, алексей навальный, в мире

Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"

21:26 07.09.2020 (обновлено: 23:14 07.09.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.
"Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это", — сказал глава государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако он усомнился, что Берлин пойдет на такие меры.
"Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные — много электростанций. Если честно, они ставят себя в очень невыгодное положение", — пояснил Трамп.
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 17:45
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Дискуссии вокруг будущего "Северного потока — 2" возобновились с новой силой после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Американский лидер в субботу заявлял, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но, если это подтвердится, он будет "очень разозлен". Президент добавил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов о произошедшем, но США их пока не видели.
Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.
США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 18:56Сказано в эфире
Политолог о связи дела Навального и "Севпотока-2": впутались в историюПостпред РФ в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на совпадение событий вокруг Алексея Навального и завершающего этапа строительства "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
После того как в Германии заявили об отравлении Навального, Москва направила в Берлин официальный запрос. По итогам обследований в России врачи диагностировали у пациента нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента специалисты не нашли.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если подтвердится наличие отравляющего вещества, откроют официальное расследование.
В понедельник берлинская клиника Charite, куда россиянина перевезли на лечение, сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
472952655146
Обсудить 67
Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Дональд ТрампАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Как это все совпало то удачно для США
7 сентября, 21:34
Николай НегодникНиколай Негодник
114202109
Так вот кто виноват! ))
7 сентября, 21:32
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
100163115
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