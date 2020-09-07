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Бизнесмен Пригожин перечислил миллион рублей на лечение Навального
Бизнесмен Евгений Пригожин перечислил в берлинскую клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей на лечение Алексея Навального, сообщила компания... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:56
2020-09-07T20:18
госпитализация алексея навального
евгений пригожин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin" target="_blank">Евгений Пригожин</a> перечислил в берлинскую клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей на лечение <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, сообщила компания "Конкорд".Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего взыщет деньги с Соболь и ФБК. Пригожин ранее заявлял, что готов оплатить лечение Навального. Также в понедельник в пресс-службе "Конкорда" в ответ на запрос сетевого издания "Подъем" сообщили, что компания получила от Навального 107 тысяч рублей, эти деньги Пригожин переведет на счет берлинской клиники для лечения блогера.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Лёха как узнал об этом, сразу из комы вышел.
74
Лучше бы детям -сиротам перечислил.
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германия
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госпитализация алексея навального, евгений пригожин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия

Бизнесмен Пригожин перечислил миллион рублей на лечение Навального

18:56 07.09.2020 (обновлено: 20:18 07.09.2020)
4778
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин перечислил в берлинскую клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей на лечение Алексея Навального, сообщила компания "Конкорд".
Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего взыщет деньги с Соболь и ФБК. Пригожин ранее заявлял, что готов оплатить лечение Навального. Также в понедельник в пресс-службе "Конкорда" в ответ на запрос сетевого издания "Подъем" сообщили, что компания получила от Навального 107 тысяч рублей, эти деньги Пригожин переведет на счет берлинской клиники для лечения блогера.

"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил в клинику "Шарите" очередной транш в размере миллиона рублей. Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального", - сообщила пресс-служба компании "Конкорд" в своей соцсети "ВКонтакте".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
19868223175
Обсудить 42
Госпитализация Алексея НавальногоЕвгений ПригожинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Лёха как узнал об этом, сразу из комы вышел.
7 сентября, 18:59
Александр АникинАлександр Аникин
14570003
Лучше бы детям -сиротам перечислил.
7 сентября, 19:06
Vosk SeyurVosk Seyur
5701004
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