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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576896625.html
Российского посла вызвали в МИД Британии из-за Навального
Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании, об этом написал в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:39
2020-09-07T21:58
доминик рааб
андрей келин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
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<strong>ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Посла России в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> Андрея Келина вызвали в МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, об этом написал в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>.В сообщении подчеркивается, что Лондон выражает "глубокую обеспокоенность отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", — заявил министр.Он не уточнил, откуда у него сведения о том, что Навального отравили с использованием боевых веществ, доказательств этой версии до сих пор не представлено."Сообщалось, что Алексей Навальный был выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь на улучшение его состояния", — заключил Рааб.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <br><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html
Опять "Россия обязана" ! Россия никому ничего не обязана, это её внутреннее дело, а бриты пусть лучше своим брекситом занимаются и не лезут в дела чужого государства.
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От применения Новичка в живых не остаются
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москва
омск
берлин (город)
россия
великобритания
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доминик рааб, андрей келин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, форин-офис, великобритания, в мире

Российского посла вызвали в МИД Британии из-за Навального

18:39 07.09.2020 (обновлено: 21:58 07.09.2020)
17102
CC0 / / Здание МИД Великобритании
Здание МИД Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
CC0 / /
ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании, об этом написал в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.
В сообщении подчеркивается, что Лондон выражает "глубокую обеспокоенность отравлением" Алексея Навального.
"Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", — заявил министр.
Он не уточнил, откуда у него сведения о том, что Навального отравили с использованием боевых веществ, доказательств этой версии до сих пор не представлено.
"Сообщалось, что Алексей Навальный был выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь на улучшение его состояния", — заключил Рааб.
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Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.
Позднее пациента перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Доминик РаабАндрей КелинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйФорин-офисВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Опять "Россия обязана" ! Россия никому ничего не обязана, это её внутреннее дело, а бриты пусть лучше своим брекситом занимаются и не лезут в дела чужого государства.
7 сентября, 19:05
Mar NightmareMar Nightmare
104100011
От применения Новичка в живых не остаются
7 сентября, 19:03
Михаил МаксимовМихаил Максимов
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