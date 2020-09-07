https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576896625.html

Российского посла вызвали в МИД Британии из-за Навального

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании, об этом написал в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:39

2020-09-07T18:39

2020-09-07T21:58

доминик рааб

андрей келин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576898335_0:271:1578:1159_1400x0_80_0_0_f5051f79e87f33812a8b07888e5d4766.jpg

<strong>ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Посла России в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> Андрея Келина вызвали в МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, об этом написал в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>.В сообщении подчеркивается, что Лондон выражает "глубокую обеспокоенность отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", — заявил министр.Он не уточнил, откуда у него сведения о том, что Навального отравили с использованием боевых веществ, доказательств этой версии до сих пор не представлено."Сообщалось, что Алексей Навальный был выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь на улучшение его состояния", — заключил Рааб.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <br><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html

Mar Nightmare Опять "Россия обязана" ! Россия никому ничего не обязана, это её внутреннее дело, а бриты пусть лучше своим брекситом занимаются и не лезут в дела чужого государства. 116

Михаил Максимов От применения Новичка в живых не остаются 95

44

москва

омск

берлин (город)

россия

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, андрей келин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, форин-офис, великобритания, в мире