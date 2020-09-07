https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576894459.html

Рубль компенсировал часть падения из-за выхода Навального из комы

Рубль компенсировал около 40 копеек снижения на фоне новостей о выходе Алексея Навального из комы, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:08

2020-09-07T18:08

2020-09-07T18:08

госпитализация алексея навального

динамика курсов валют

алексей навальный

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Рубль компенсировал около 40 копеек снижения на фоне новостей о выходе <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из комы, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.02 мск повышался на 34 копейку - до 75,77 рубля, курс евро - на 39 копеек, до уровня 89,62 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.В первой половине дня рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскакивал до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта поднималась до 90,1 рубля.Сообщение берлинской клиники Charite о том, что состояние Навального улучшилось и его вывели из комы, появилось около 16.00 мск.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html

Андрей Мартынов 40 копеек это цена Навальному. 45

Коля Моргунов пора пересесть с нефтяной иглы на лехино лицо 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, динамика курсов валют, алексей навальный, московская биржа, экономика