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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576894459.html
Рубль компенсировал часть падения из-за выхода Навального из комы
Рубль компенсировал около 40 копеек снижения на фоне новостей о выходе Алексея Навального из комы, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:08
2020-09-07T18:08
госпитализация алексея навального
динамика курсов валют
алексей навальный
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Рубль компенсировал около 40 копеек снижения на фоне новостей о выходе <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из комы, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.02 мск повышался на 34 копейку - до 75,77 рубля, курс евро - на 39 копеек, до уровня 89,62 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.В первой половине дня рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскакивал до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта поднималась до 90,1 рубля.Сообщение берлинской клиники Charite о том, что состояние Навального улучшилось и его вывели из комы, появилось около 16.00 мск.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
40 копеек это цена Навальному.
45
пора пересесть с нефтяной иглы на лехино лицо
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, динамика курсов валют, алексей навальный, московская биржа, экономика

Рубль компенсировал часть падения из-за выхода Навального из комы

18:08 07.09.2020
4349
© REUTERS / Michele TantussiАвтомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль компенсировал около 40 копеек снижения на фоне новостей о выходе Алексея Навального из комы, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.02 мск повышался на 34 копейку - до 75,77 рубля, курс евро - на 39 копеек, до уровня 89,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
В первой половине дня рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскакивал до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта поднималась до 90,1 рубля.
Сообщение берлинской клиники Charite о том, что состояние Навального улучшилось и его вывели из комы, появилось около 16.00 мск.
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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89552318
Обсудить 17
Госпитализация Алексея НавальногоДинамика курсов валютАлексей НавальныйМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
40 копеек это цена Навальному.
7 сентября, 18:12
Андрей МартыновАндрей Мартынов
221200011
пора пересесть с нефтяной иглы на лехино лицо
7 сентября, 18:12
КМКоля Моргунов
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