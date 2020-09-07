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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576893657.html
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
Врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:00
2020-09-07T21:50
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
северный поток — 2
алексей навальный
госдума рф
москва
омск
оон
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Врачи вывели <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite.Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители. В больнице добавили, что "потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления" еще слишком рано оценивать."Новичка" не былоПо словам российского ученого Леонида Ринка, выход Навального из комы свидетельствует, что в случае его отравления "Новичок" не использовался. Сам Ринк ранее непосредственно участвовал в разработке боевого вещества.Ринк добавил, что "Новичок" разрабатывался, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, этот токсин имеет 100-процентную летальность.В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Игорь Никулин также считает, что Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен именно боевым веществом "Новичок"."Если бы это было отравление "Новичком", мы бы его живым бы уже не увидели никогда - ни через неделю, ни через месяц. А вот из семейства "Новичок" возможно", — предположил он.Никулин считает, что речь идет о бинарном химическом боеприпасе, где несколько веществ, каждое из которых не особо токсично, смешиваются, и в этом случае "получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый ее компонент в отдельности".Он пояснил, что если в микрокапсулу поместили одно из веществ, а ее саму добавить в воду или чай, то при попадании в желудок, растворившись там через несколько часов, она могла вызвать отравление.А "след" от использования такого вещества напоминал бы вещество из группы "Новичок", добавил эксперт.Госпитализация НавальногоОснователя Фонда борьбы с коррупцией* госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, когда ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.По итогам обследований российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое понижение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче Навального сибирские специалисты не обнаружили.Спустя несколько дней Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> и госпитализировали в клинику Charite. На прошлой неделе федеральное правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией, принадлежащей к группе боевых веществ "Новичок".Москва направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.Следственный комитет ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление на транспорте.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным осуществляются, и в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Госпитализация Навального и "Северный поток — 2"После госпитализации Навального и обнародования выводов немецких экспертов со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект строительства газопровода "Северный поток — 2".Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> по этому поводу заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергетической безопасности всего европейского континента, и призывы некоторых парламентариев ФРГ остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-то фактах.Он добавил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока — 2", и на каждое звучащее в настоящее время заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.По мнению главы комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Слуцкого</a>, подобные звучащие в ФРГ заявления подтверждают геополитическую подоплеку всей истории с "отравлением" Навального.По словам депутата, "мяч сейчас на германской стороне". В России по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах того, что случилось, отметил парламентарий.
https://ria.ru/20200907/roshal-1576889761.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/navalnyy-1576883406.html
https://ria.ru/20200907/rospotrebnadzor-1576876797.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576868987.html
Он человек!. Он гражданин Российской Федерации! Он борец с коррупцией! Назад упыри!
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Лучше б на "чистую воду" его вывели
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госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, северный поток — 2, алексей навальный, госдума рф, москва, омск, оон, берлин (город), в мире

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

18:00 07.09.2020 (обновлено: 21:50 07.09.2020)
207095
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite.
Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители. В больнице добавили, что "потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления" еще слишком рано оценивать.
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"Новичка" не было

По словам российского ученого Леонида Ринка, выход Навального из комы свидетельствует, что в случае его отравления "Новичок" не использовался. Сам Ринк ранее непосредственно участвовал в разработке боевого вещества.
"Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка — Прим.ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было", — отметил ученый.
Ринк добавил, что "Новичок" разрабатывался, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, этот токсин имеет 100-процентную летальность.
"Значит это не "Новичок", — сделал вывод Ринк.
В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин также считает, что Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен именно боевым веществом "Новичок".
"Если бы это было отравление "Новичком", мы бы его живым бы уже не увидели никогда - ни через неделю, ни через месяц. А вот из семейства "Новичок" возможно", — предположил он.
Никулин считает, что речь идет о бинарном химическом боеприпасе, где несколько веществ, каждое из которых не особо токсично, смешиваются, и в этом случае "получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый ее компонент в отдельности".
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Он пояснил, что если в микрокапсулу поместили одно из веществ, а ее саму добавить в воду или чай, то при попадании в желудок, растворившись там через несколько часов, она могла вызвать отравление.
А "след" от использования такого вещества напоминал бы вещество из группы "Новичок", добавил эксперт.

Госпитализация Навального

Основателя Фонда борьбы с коррупцией* госпитализировали 20 августа в Омске, когда ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву.
По итогам обследований российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое понижение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче Навального сибирские специалисты не обнаружили.
Спустя несколько дней Навального перевезли в Германию и госпитализировали в клинику Charite. На прошлой неделе федеральное правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией, принадлежащей к группе боевых веществ "Новичок".
Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.
Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
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Следственный комитет ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление на транспорте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным осуществляются, и в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Госпитализация Навального и "Северный поток — 2"

После госпитализации Навального и обнародования выводов немецких экспертов со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект строительства газопровода "Северный поток — 2".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по этому поводу заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергетической безопасности всего европейского континента, и призывы некоторых парламентариев ФРГ остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-то фактах.
Он добавил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока — 2", и на каждое звучащее в настоящее время заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, подобные звучащие в ФРГ заявления подтверждают геополитическую подоплеку всей истории с "отравлением" Навального.
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
"Не исключаю, что на Берлин, который оказывал последовательное сопротивление планам США по наложению санкций на СП-2, теперь идет давление с использованием антироссийской карты. Все это может быть одной большой провокацией", — сказал Слуцкий журналистам.
По словам депутата, "мяч сейчас на германской стороне". В России по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах того, что случилось, отметил парламентарий.
"Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено Москве. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений. Могу лишь повторить, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0", — подчеркнул политик.
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Госпитализация Алексея НавальногоЛеонид СлуцкийСеверный поток — 2Алексей НавальныйГосдума РФМоскваОмскООНБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Он человек!. Он гражданин Российской Федерации! Он борец с коррупцией! Назад упыри!
7 сентября, 18:41
ssuper.wizard
11414002103
Лучше б на "чистую воду" его вывели
7 сентября, 18:10
Dimon ТрамповDimon Трампов
106201084
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