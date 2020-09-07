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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:45
2020-09-07T19:34
общество
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Выход <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.По его словам, "Новичок" разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность."Значит, это не "Новичок", — заключил Ринк.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.
https://ria.ru/20200907/novichok-1576892612.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
Интересно зашлёт Запад его назад??? или это была сложная операция по извлечению отработанного материала с вражеской (по мнению запада) территории России.
313
Для Навального это не выход, он кучу бабла должен Пригожина, пусть идёт назад в кому
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россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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60
общество, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы

17:45 07.09.2020 (обновлено: 19:34 07.09.2020)
130047
© REUTERS / Fabrizio BenschСотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.
"Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — Прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было", — сказал ученый.
По его словам, "Новичок" разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность.
"Значит, это не "Новичок", — заключил Ринк.
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 17:40
Военный эксперт рассказал о действии "Новичка" на организм
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.
Позднее пациента перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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106963117979
Обсудить 135
ОбществоГоспитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Интересно зашлёт Запад его назад??? или это была сложная операция по извлечению отработанного материала с вражеской (по мнению запада) территории России.
7 сентября, 18:02
Sergej KlassenSergej Klassen
2253012037
Для Навального это не выход, он кучу бабла должен Пригожина, пусть идёт назад в кому
7 сентября, 18:08
Dimon ТрамповDimon Трампов
8911303237
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