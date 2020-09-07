https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html

Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:45

2020-09-07T17:45

2020-09-07T19:34

общество

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Выход <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.По его словам, "Новичок" разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность."Значит, это не "Новичок", — заключил Ринк.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.

https://ria.ru/20200907/novichok-1576892612.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

Sergej Klassen Интересно зашлёт Запад его назад??? или это была сложная операция по извлечению отработанного материала с вражеской (по мнению запада) территории России. 313

Dimon Трампов Для Навального это не выход, он кучу бабла должен Пригожина, пусть идёт назад в кому 244

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире