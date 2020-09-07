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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576887863.html
Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал подозрительным совпадение трагических событий вокруг Алексея Навального и финальной... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:47
2020-09-07T16:47
северный поток — 2
михаил ульянов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
происшествия
политика
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<strong>ВЕНА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Постпред РФ при международных организациях в Вене <a href="https://ria.ru/person_Uljanov_Mikhail" target="_blank">Михаил Ульянов</a> назвал подозрительным совпадение трагических событий вокруг Алексея Навального и финальной стадией строительства проекта "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "<a href="https://ria.ru/organization_Gazprom" target="_blank">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.При этом ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
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северный поток — 2, михаил ульянов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия, политика

Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"

16:47 07.09.2020
1490
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : МИД РФ
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал подозрительным совпадение трагических событий вокруг Алексея Навального и финальной стадией строительства проекта "Северный поток — 2".

"Подозрительное совпадение дела Навального и финальной стадии строительства "Северного потока — 2", закрытия которого отчаянно желают некоторые страны. Я не люблю теории заговора, но очевидно, что трагические события с Навальным произошли очень вовремя и на руку противникам "Северного потока — 2", - написал Ульянов в Twitter.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
5410104
Обсудить 4
Северный поток — 2Михаил УльяновМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияПроисшествияПолитика
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