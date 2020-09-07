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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576887306.html
Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ
Алексея Навального удалось вывести из медицинской комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:42
2020-09-07T17:57
госпитализация алексея навального
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> удалось вывести из медицинской комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite.Как отмечается, состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители. При этом врачи полагают, что пока еще "слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления".Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Российские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Что именно стало его причиной — пока не ясно, однако ядов в крови и моче основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* сибирские специалисты не обнаружили.Затем Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос относительно ситуации с Навальным.Свои проверки еще в день госпитализации Навального начали проводить прокуратура и полиция. В российском посольстве в Германии заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по этому делу.Следственный комитет направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление на транспорте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-факто следственные действия идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.<em>*Признана в России организацией, выполняющей функции иностранного агента</em>
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576887863.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html
В России да же бы не не заморачивались респект немецким медикам
118
Ну что теперь скажете ? Травят немцы или помогают выжить человеку ? Как можно было такое выдумать?
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия

Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

16:42 07.09.2020 (обновлено: 17:57 07.09.2020)
13788
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Алексея Навального удалось вывести из медицинской комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite.
Как отмечается, состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители. При этом врачи полагают, что пока еще "слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления".

Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Российские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Что именно стало его причиной — пока не ясно, однако ядов в крови и моче основателя ФБК* сибирские специалисты не обнаружили.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"
Затем Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Москва направила в Берлин официальный запрос относительно ситуации с Навальным.
Свои проверки еще в день госпитализации Навального начали проводить прокуратура и полиция. В российском посольстве в Германии заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по этому делу.
Следственный комитет направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление на транспорте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-факто следственные действия идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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*Признана в России организацией, выполняющей функции иностранного агента
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Госпитализация Алексея НавальногоФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
В России да же бы не не заморачивались респект немецким медикам
7 сентября, 17:12
СБСаня Белый
61100155
Ну что теперь скажете ? Травят немцы или помогают выжить человеку ? Как можно было такое выдумать?
7 сентября, 16:55
Andrej MichejAndrej Michej
34400050
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