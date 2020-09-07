https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576887306.html

Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

Алексея Навального удалось вывести из медицинской комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:42

2020-09-07T16:42

2020-09-07T17:57

госпитализация алексея навального

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> удалось вывести из медицинской комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite.Как отмечается, состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители. При этом врачи полагают, что пока еще "слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления".Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Российские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Что именно стало его причиной — пока не ясно, однако ядов в крови и моче основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* сибирские специалисты не обнаружили.Затем Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос относительно ситуации с Навальным.Свои проверки еще в день госпитализации Навального начали проводить прокуратура и полиция. В российском посольстве в Германии заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по этому делу.Следственный комитет направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление на транспорте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-факто следственные действия идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.<em>*Признана в России организацией, выполняющей функции иностранного агента</em>

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576887863.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html

Саня Белый В России да же бы не не заморачивались респект немецким медикам 118

Andrej Michej Ну что теперь скажете ? Травят немцы или помогают выжить человеку ? Как можно было такое выдумать? 88

48

москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия