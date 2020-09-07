https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576885570.html
Навального вывели из комы
Алексея Навального вывели из медицинской комы, в которой он находился 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ, сообщили в берлинской клинике Charite. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:14
2020-09-07T16:14
2020-09-07T17:20
фонд борьбы с коррупцией
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
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<strong>ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вывели из медицинской комы, в которой он находился 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ, сообщили в берлинской клинике Charite.Основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html
Leonid
Слава Богу - наш будущий Президент жив!
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Будущее Страны
Алексей, выздоравливай!
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омск
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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