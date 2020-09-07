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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576876503.html
В МИД Германии ушли от ответа на вопрос о передаче данных по Навальному
Представитель МИД ФРГ ушел от прямого ответа на вопрос о предоставлении информации по ситуации с Алексеем Навальным только партнерам в ЕС и НАТО, а не РФ,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:11
2020-09-07T14:11
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
мид германии
нато
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> ушел от прямого ответа на вопрос о предоставлении информации по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> только партнерам в ЕС и НАТО, а не РФ, отметив только то, что инцидент с оппозиционером произошел в России.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576869778.html
Заврались.
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У нас же дело не возбуждено, а значит нет состава преступления. Зачем же Генпрокуратуре нужна правовая помощь из Германии?
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, нато, происшествия

В МИД Германии ушли от ответа на вопрос о передаче данных по Навальному

14:11 07.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Представитель МИД ФРГ ушел от прямого ответа на вопрос о предоставлении информации по ситуации с Алексеем Навальным только партнерам в ЕС и НАТО, а не РФ, отметив только то, что инцидент с оппозиционером произошел в России.

"Правительство ФРГ видело необходимость в том, чтобы проинформировать российского посла в ФРГ, а затем общественность и партнеров в ЕС и НАТО (по делу Навального). Как вы говорите, это российский гражданин, это случай, который произошел в России, и где он получал помощь в течение двух дней после отравления", - заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отвечая на вопрос РИА Новости, почему фактическая информация по делу Навального предоставлена ЕС и НАТО, но до сих пор не предоставлена российской стороне.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:52
В Германии опровергли сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
429004922
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Госпитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйМИД ГерманииНАТОПроисшествия
Популярные комментарии
Заврались.
7 сентября, 14:14
Андрей ИвановАндрей Иванов
1810002
У нас же дело не возбуждено, а значит нет состава преступления. Зачем же Генпрокуратуре нужна правовая помощь из Германии?
7 сентября, 14:20
Igor Rod'koIgor Rod'ko
2100015
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