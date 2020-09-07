https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576876503.html

В МИД Германии ушли от ответа на вопрос о передаче данных по Навальному

Представитель МИД ФРГ ушел от прямого ответа на вопрос о предоставлении информации по ситуации с Алексеем Навальным только партнерам в ЕС и НАТО, а не РФ,... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:11

2020-09-07T14:11

2020-09-07T14:11

госпитализация алексея навального

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

мид германии

нато

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> ушел от прямого ответа на вопрос о предоставлении информации по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> только партнерам в ЕС и НАТО, а не РФ, отметив только то, что инцидент с оппозиционером произошел в России.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576869778.html

Андрей Иванов Заврались. 21

Igor Rod'ko У нас же дело не возбуждено, а значит нет состава преступления. Зачем же Генпрокуратуре нужна правовая помощь из Германии? 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, нато, происшествия