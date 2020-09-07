В МИД Германии ушли от ответа на вопрос о передаче данных по Навальному
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Представитель МИД ФРГ ушел от прямого ответа на вопрос о предоставлении информации по ситуации с Алексеем Навальным только партнерам в ЕС и НАТО, а не РФ, отметив только то, что инцидент с оппозиционером произошел в России.
"Правительство ФРГ видело необходимость в том, чтобы проинформировать российского посла в ФРГ, а затем общественность и партнеров в ЕС и НАТО (по делу Навального). Как вы говорите, это российский гражданин, это случай, который произошел в России, и где он получал помощь в течение двух дней после отравления", - заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отвечая на вопрос РИА Новости, почему фактическая информация по делу Навального предоставлена ЕС и НАТО, но до сих пор не предоставлена российской стороне.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.