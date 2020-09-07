В Германии призвали не ждать скорого ответа на инцидент с Навальным
13:27 07.09.2020 (обновлено: 20:40 07.09.2020)
1803
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Подготовка ответа ФРГ и партнеров Берлина на "отравление" Алексея Навального займет время, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Не надо рассчитывать (на ответ) в течение трех-четырех дней, это займет больше времени... пока мы с нашими партнерами согласуем, как мы отреагирует на российские заявления", - сказал Зайберт.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В середине прошлой недели правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в конце прошлой недели.
6 сентября, 08:00Современное искусство политической провокации