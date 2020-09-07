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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576872271.html
В Германии призвали не ждать скорого ответа на инцидент с Навальным
Подготовка ответа ФРГ и партнеров Берлина на "отравление" Алексея Навального займет время, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:27
2020-09-07T20:40
штеффен зайберт
алексей навальный
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Подготовка ответа ФРГ и партнеров Берлина на "отравление" Алексея Навального займет время, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. В середине прошлой недели правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> ранее говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в конце прошлой недели.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576850725.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Это понятно.Надо же придумать то, о чего он умер.....
29
Ну там же нельзя повесить гриф "гос.тайна", как это можно у нас... Ту-154 СОЧИ... а?? Даже напрягаться не нужно, хлоп и все.
22
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германия
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штеффен зайберт, алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия

В Германии призвали не ждать скорого ответа на инцидент с Навальным

13:27 07.09.2020 (обновлено: 20:40 07.09.2020)
1803
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Подготовка ответа ФРГ и партнеров Берлина на "отравление" Алексея Навального займет время, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Не надо рассчитывать (на ответ) в течение трех-четырех дней, это займет больше времени... пока мы с нашими партнерами согласуем, как мы отреагирует на российские заявления", - сказал Зайберт.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В середине прошлой недели правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 21:55
Захарова озвучила свои вопросы к МИД Германии из-за ситуации с Навальным
Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в конце прошлой недели.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
365403022
Обсудить 20
Штеффен ЗайбертАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Это понятно.Надо же придумать то, о чего он умер.....
7 сентября, 13:30
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2340002
Ну там же нельзя повесить гриф "гос.тайна", как это можно у нас... Ту-154 СОЧИ... а?? Даже напрягаться не нужно, хлоп и все.
7 сентября, 13:31
Дмитрий ПушковДмитрий Пушков
0000418
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