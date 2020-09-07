https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576872271.html

В Германии призвали не ждать скорого ответа на инцидент с Навальным

Подготовка ответа ФРГ и партнеров Берлина на "отравление" Алексея Навального займет время, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:27

2020-09-07T13:27

2020-09-07T20:40

штеффен зайберт

алексей навальный

дмитрий песков

германия

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Подготовка ответа ФРГ и партнеров Берлина на "отравление" Алексея Навального займет время, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. В середине прошлой недели правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> ранее говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в конце прошлой недели.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576850725.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

Егор Панкратов Это понятно.Надо же придумать то, о чего он умер..... 29

Дмитрий Пушков Ну там же нельзя повесить гриф "гос.тайна", как это можно у нас... Ту-154 СОЧИ... а?? Даже напрягаться не нужно, хлоп и все. 22

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия