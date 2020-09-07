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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576869778.html
В Германии опровергли сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись, как заявили в Минске, переговоров между Берлином и Варшавой по ситуации с... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:52
2020-09-07T13:47
госпитализация алексея навального
алексей навальный
белоруссия
варшава
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> запись, как заявили в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, переговоров между <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a> и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавой</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."Мы уже комментировали утверждения (президента Белоруссии Александра) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, это неправда... Это фиктивный разговор", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576868987.html
Ох, кайф! Душевно! А то всё Россия отбивалась. Теперь пусть сами попитюкают про "фиктивный разговор", помашут лапками, поотбиваются. Чем больше тем лучше! А им в ответ, строго в их стиле: Не верим! Признайте! Хватит отпираться! Всю жизнь врёте! Объясните в ООН где прячете этих людей!.... Ну и дальше, по списку. Будьте-нате, получите. Такую же дурь, которой  мажете Россию. Отведайте по полной. Заслужили.
29
Поздно. Теперь оправдывайтесь :)
28
19
белоруссия
варшава
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, белоруссия, варшава, берлин (город), в мире

В Германии опровергли сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

12:52 07.09.2020 (обновлено: 13:47 07.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись, как заявили в Минске, переговоров между Берлином и Варшавой по ситуации с Алексеем Навальным.
"Мы уже комментировали утверждения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, это неправда... Это фиктивный разговор", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Обсудить 19
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйБелоруссияВаршаваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ох, кайф! Душевно! А то всё Россия отбивалась. Теперь пусть сами попитюкают про "фиктивный разговор", помашут лапками, поотбиваются. Чем больше тем лучше! А им в ответ, строго в их стиле: Не верим! Признайте! Хватит отпираться! Всю жизнь врёте! Объясните в ООН где прячете этих людей!.... Ну и дальше, по списку. Будьте-нате, получите. Такую же дурь, которой  мажете Россию. Отведайте по полной. Заслужили.
7 сентября, 13:14
Александр ИАлександр И
2700002
Поздно. Теперь оправдывайтесь :)
7 сентября, 12:53
ASAlex Smolov
2420002
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