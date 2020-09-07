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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576868987.html
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:41
2020-09-07T12:46
госпитализация алексея навального
россия
александр лукашенко
алексей навальный
дмитрий песков
польша
германия
минск
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не оценивают переданную <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> запись разговора Берлина и Варшавы про <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши".Он подчеркнул, что оценивать эту запись должны и могут только спецслужбы.В ответ на вопрос, предоставили ли спецслужбы РФ свою оценку записи президенту, Песков заявил, что не распологает такой информацией.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805253.html
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россия
польша
германия
минск
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госпитализация алексея навального, россия, александр лукашенко, алексей навальный, дмитрий песков, польша, германия, минск, белоруссия, берлин (город), в мире

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

12:41 07.09.2020 (обновлено: 12:46 07.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСъезд движения "Солидарность"
Съезд движения Солидарность - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши".
"Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ - это первое. Но, наверное, не нам судить о полезности, ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с записью, которую передавал президент Белоруссии Александр Лукашенко, разговора между Варшавой и Берлином про Навального.
Он подчеркнул, что оценивать эту запись должны и могут только спецслужбы.
В ответ на вопрос, предоставили ли спецслужбы РФ свою оценку записи президенту, Песков заявил, что не распологает такой информацией.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 22:37
"Президенты не дают фейки". Эксперт оценил запись разговора о Навальном
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйДмитрий ПесковПольшаГерманияМинскБелоруссияБерлин (город)В мире
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