https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576868987.html

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:41

2020-09-07T12:41

2020-09-07T12:46

госпитализация алексея навального

россия

александр лукашенко

алексей навальный

дмитрий песков

польша

германия

минск

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не оценивают переданную <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> запись разговора Берлина и Варшавы про <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши".Он подчеркнул, что оценивать эту запись должны и могут только спецслужбы.В ответ на вопрос, предоставили ли спецслужбы РФ свою оценку записи президенту, Песков заявил, что не распологает такой информацией.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805253.html

6

россия

польша

германия

минск

белоруссия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, александр лукашенко, алексей навальный, дмитрий песков, польша, германия, минск, белоруссия, берлин (город), в мире