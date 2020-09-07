https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html
В Кремле осудили попытки связать Россию с "отравлением" Навального
Попытки ассоциировать Россию и ее руководство с "отравлением" Алексея Навального неприемлемы и абсурдны, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:25
2020-09-07T12:25
2020-09-07T13:46
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Попытки ассоциировать Россию и ее руководство с "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> неприемлемы и абсурдны, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Какие-то попытки как-то ассоциировать Россию с тем, что произошло, российское руководство, они неприемлемы для нас, они абсурдны по своей сути", - сказал он журналистам.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков ранее говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576868987.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867519.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, в мире