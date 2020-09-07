https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576861201.html

В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет

Новой информации о состоянии Алексея Навального нет, пресс-конференций на эту тему в ближайшие дни не запланировано, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:46

2020-09-07T10:46

2020-09-07T10:46

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

германия

омск

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Новой информации о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> нет, пресс-конференций на эту тему в ближайшие дни не запланировано, заявили РИА Новости в пресс-службе берлинской клиники Charite, где он проходит лечение."У нас нет новой информации по данному вопросу, в ближайшие два дня точно не запланировано никаких пресс-конференций на эту тему", - заявили в организации, добавив, что отчеты лечащих врачей Навального регулярно публикуются клиникой в виде письменных пресс-релизов.Представитель клиники также отказалась ответить на вопрос, изменились ли условия и правила работы в Charite в связи с озвученной ранее правительством <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> информацией о том, что Навальный якобы отравлен веществом из группы "Новичок". По словам представителя, данная информация может быть прокомментирована только врачами, она запрошена.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в конце прошлой недели.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html

https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html

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москва

германия

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), в мире