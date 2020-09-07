https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576858717.html

МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:10

2020-09-07T10:10

2020-09-07T11:24

госпитализация алексея навального

алексей навальный

мид польши

варшава

берлин (город)

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a> об <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексее Навальном</a>.На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате беседы представителей Польши и ФРГ о том, что данные по отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией были сфальсифицированы, потому что "на войне всякие методы хороши". Позже аудиозапись обнародовал белорусский гостелеканал ОНТ. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче основателя ФБК сибирские специалисты не нашли.Позднее Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Пациент остается в стабильном, но тяжелом состоянии.Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/politika-1576855657.html

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид польши, варшава, берлин (город), в мире