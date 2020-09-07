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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576854300.html
В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в интервью телеканалу ARD, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:25
2020-09-07T07:25
госпитализация алексея навального
россия
леонид слуцкий
северный поток — 2
мария захарова
хайко маас
алексей навальный
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> сообщил в интервью телеканалу <a href="https://www.ard.de/" target="_blank">ARD</a>, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана. Но это (многоступенчатый. — Прим. ред.) процесс, поскольку постоянно поступают новые данные — Навального лечат дальше, проверяется, сколько яда остается в его теле или он уже выводится", — пояснил он.Министр уточнил, что запрос о правовой помощи рассматривают различные ведомства, в том числе решение нужно согласовать с медиками клиники Charite, которые исследовали пробы."В результатах исследований речь идет о личных данных, разрешение (на передачу. — Прим. ред.) должен дать тот, кому они принадлежат", — добавил Маас.Министр не пояснил, кто в данном случае сейчас является обладателем личных данных. Как правило, когда речь идет о сфере здравоохранения, имеются ввиду "особые виды персонализированных данных". Они защищены законом от передачи третьим лицам, но полиция и прокуратура в определенных случаях могут затребовать такую информацию.Ряд вопросовОфициальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отреагировала на утверждение Мааса о том, что в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> одобрили запрос Москвы о правовой помощи по делу Навального.Комментируя высказывания министра в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167" target="_blank">Facebook</a>, представитель МИД указала, что у нее есть несколько вопросов к немецкому внешнеполитическому ведомству."Если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном?" — указала Захарова. Она также задалась вопросом, почему "на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>?""И по линии правоохранительных органов, и по линии врачей (формальный запрос есть. — Прим. ред.). Направлен он был еще в августе. Дополнительное обращение от российских медиков с предложением о взаимодействии прозвучало на днях. И МИДу Германии об этом хорошо известно", — заметила представитель МИД."Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?" — продолжила она.Захарова также поинтересовалась, какие "фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентичные политическое заявления?".Помимо этого, представитель МИД спросила, когда российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву."Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?" — заключила она.Готовность к сотрудничествуРоссия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с блогером Алексеем Навальным, но ее готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои политические и экономические интересы, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>."Это большой антироссийский спектакль. Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Навальным. Мы готовы к полновесному сотрудничеству по всем направлениям. Но, по-видимому, все роли уже расписаны. Нас готовы на пустом месте голословно и бездоказательно обвинять, нагло и цинично придвигая таким образом свои политические и экономические интересы", - сказал он.Парламентарий подчеркнул, что ссылки на возможность заморозки строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" из-за ситуации с Навальным только подтверждают провокационный характер всей этой истории."Заявления Мааса фактически дублируют высказывания британских властей двухлетней давности по сюжету с отравлением Скрипалей. России так и не были представлены четкие выводы о состоянии Навального, не было названо то самое вещество из так называемой ими группы "Новичок". Это highly likely 2.0", - заключил Слуцкий.Помощь сибирской транспортной полицииСибирская транспортная полиция предложила помощь Германии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, но ответа пока нет, заявил временно исполняющий обязанности руководителя следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов."Двадцать седьмого августа руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России был направлен запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия. К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа. В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные", - сказал Потапов в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия-1</a>".Он также рассказал, что проведены около 40 осмотров мест пребывания Навального в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> и Москве. Также опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений.Потапов добавил, что с учетом появления в СМИ информации об обнаружении военными специалистами Германии в организме Навального следов яда, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверки, отрабатывают дополнительные версии произошедшего. Однако, по словам Потапова, без конкретных данных от немецкой стороны сейчас сложно работать по этой теме."На сегодняшний день факт совершения в отношении гражданина Навального каких-либо противоправных действий материалами доследственной проверки не подтвержден. Доследственная проверка продолжается", - заключил он.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских врачей, не нашли.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Позднее немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Накануне Маас пригрозил России "реакцией" ФРГ и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по этому делу. Берлин считает, что Навального отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министр, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".В свою очередь, Мария Захарова заявила, что у России нет уверенности в том, что власти ФРГ не ведут двойную игру. Она подчеркнула, что Москва готова к взаимодействию с Германией 24 часа в сутки.Российская <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> направила ФРГ запрос об оказании правовой помощи 27 августа.
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https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html
https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html
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Навальный - ничтожество
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госпитализация алексея навального, россия, леонид слуцкий, северный поток — 2, мария захарова, хайко маас, алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, германия, омск, берлин (город), в мире

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

07:25 07.09.2020
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© REUTERS / Michele TantussiАвтомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в интервью телеканалу ARD, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.
"Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана. Но это (многоступенчатый. — Прим. ред.) процесс, поскольку постоянно поступают новые данные — Навального лечат дальше, проверяется, сколько яда остается в его теле или он уже выводится", — пояснил он.
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Навальному обеспечена максимально возможная безопасность, заявил Маас
Министр уточнил, что запрос о правовой помощи рассматривают различные ведомства, в том числе решение нужно согласовать с медиками клиники Charite, которые исследовали пробы.
"В результатах исследований речь идет о личных данных, разрешение (на передачу. — Прим. ред.) должен дать тот, кому они принадлежат", — добавил Маас.
Министр не пояснил, кто в данном случае сейчас является обладателем личных данных. Как правило, когда речь идет о сфере здравоохранения, имеются ввиду "особые виды персонализированных данных". Они защищены законом от передачи третьим лицам, но полиция и прокуратура в определенных случаях могут затребовать такую информацию.

Ряд вопросов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на утверждение Мааса о том, что в Берлине одобрили запрос Москвы о правовой помощи по делу Навального.
Комментируя высказывания министра в Facebook, представитель МИД указала, что у нее есть несколько вопросов к немецкому внешнеполитическому ведомству.
"Если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном?" — указала Захарова. Она также задалась вопросом, почему "на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?"
"И по линии правоохранительных органов, и по линии врачей (формальный запрос есть. — Прим. ред.). Направлен он был еще в августе. Дополнительное обращение от российских медиков с предложением о взаимодействии прозвучало на днях. И МИДу Германии об этом хорошо известно", — заметила представитель МИД.
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"Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?" — продолжила она.
Захарова также поинтересовалась, какие "фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентичные политическое заявления?".
Помимо этого, представитель МИД спросила, когда российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву.
"Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?" — заключила она.

Готовность к сотрудничеству

Россия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с блогером Алексеем Навальным, но ее готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои политические и экономические интересы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это большой антироссийский спектакль. Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Навальным. Мы готовы к полновесному сотрудничеству по всем направлениям. Но, по-видимому, все роли уже расписаны. Нас готовы на пустом месте голословно и бездоказательно обвинять, нагло и цинично придвигая таким образом свои политические и экономические интересы", - сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что ссылки на возможность заморозки строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным только подтверждают провокационный характер всей этой истории.
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"Заявления Мааса фактически дублируют высказывания британских властей двухлетней давности по сюжету с отравлением Скрипалей. России так и не были представлены четкие выводы о состоянии Навального, не было названо то самое вещество из так называемой ими группы "Новичок". Это highly likely 2.0", - заключил Слуцкий.

Помощь сибирской транспортной полиции

Сибирская транспортная полиция предложила помощь Германии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, но ответа пока нет, заявил временно исполняющий обязанности руководителя следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.
"Двадцать седьмого августа руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России был направлен запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия. К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа. В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные", - сказал Потапов в эфире телеканала "Россия-1".
Он также рассказал, что проведены около 40 осмотров мест пребывания Навального в Томске, Омске и Москве. Также опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений.
Потапов добавил, что с учетом появления в СМИ информации об обнаружении военными специалистами Германии в организме Навального следов яда, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверки, отрабатывают дополнительные версии произошедшего. Однако, по словам Потапова, без конкретных данных от немецкой стороны сейчас сложно работать по этой теме.
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"На сегодняшний день факт совершения в отношении гражданина Навального каких-либо противоправных действий материалами доследственной проверки не подтвержден. Доследственная проверка продолжается", - заключил он.

Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских врачей, не нашли.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Позднее немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Накануне Маас пригрозил России "реакцией" ФРГ и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по этому делу. Берлин считает, что Навального отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министр, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".
В свою очередь, Мария Захарова заявила, что у России нет уверенности в том, что власти ФРГ не ведут двойную игру. Она подчеркнула, что Москва готова к взаимодействию с Германией 24 часа в сутки.
Российская Генпрокуратура направила ФРГ запрос об оказании правовой помощи 27 августа.
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В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЛеонид СлуцкийСеверный поток — 2Мария ЗахароваХайко МаасАлексей НавальныйГосдума РФГенеральная прокуратура РФГерманияОмскБерлин (город)В мире
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7 сентября, 08:34
Сергей ШерстобитовСергей Шерстобитов
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