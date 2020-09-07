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Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
Сибирская транспортная полиция предложила помощь Германии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, но ответа пока нет, заявил временно исполняющий... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T00:46
2020-09-07T00:46
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Сибирская транспортная полиция предложила помощь Германии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, но ответа пока нет, заявил временно исполняющий обязанности руководителя следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.Он также, что проведены около 40 осмотров мест пребывания Навального в Томске, Омске и Москве. Также опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений.Потапов добавил, что с учетом появления в СМИ информации об обнаружении военными специалистами Германии в организме Навального следов яда, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверки, отрабатывают дополнительные версии произошедшего. Однако, по словам Потапова, без конкретных данных от немецкой стороны сейчас сложно работать по этой теме.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576850725.html
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https://ria.ru/20200906/maas-1576848296.html
Начальству уже справили билеты бизнес-классом в Германию?
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным

00:46 07.09.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сибирская транспортная полиция предложила помощь Германии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, но ответа пока нет, заявил временно исполняющий обязанности руководителя следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

"Двадцать седьмого августа руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России был направлен запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия. К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа. В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные", - сказал Потапов в эфире телеканала "Россия-1".

Он также, что проведены около 40 осмотров мест пребывания Навального в Томске, Омске и Москве. Также опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений.
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Потапов добавил, что с учетом появления в СМИ информации об обнаружении военными специалистами Германии в организме Навального следов яда, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверки, отрабатывают дополнительные версии произошедшего. Однако, по словам Потапова, без конкретных данных от немецкой стороны сейчас сложно работать по этой теме.
"На сегодняшний день факт совершения в отношении гражданина Навального каких-либо противоправных действий материалами доследственной проверки не подтвержден. Доследственная проверка продолжается", - заключил он.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
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