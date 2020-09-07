https://ria.ru/20200907/minimum-1576861396.html

СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов считает полумерой идею запретить регионам снижать прожиточный минимум, лидер СР предлагает радикально повысить... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:50

2020-09-07T10:50

2020-09-07T10:50

сергей миронов

справедливая россия

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:226:2264:1500_1400x0_80_0_0_b5a40e8dde783e428a398ca911d1f85a.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> считает полумерой идею запретить регионам снижать прожиточный минимум, лидер СР предлагает радикально повысить прожиточный минимум, используя новую методику расчета, сообщает пресс-служба Миронова.Ранее <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия"</a> сообщили, что правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, если его размер по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.В пресс-службе Миронова напомнили, что сейчас величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по России составляет 12 392 рубля."Надо не фиксировать эту величину, а радикально повышать прожиточный минимум. Методика подсчета прожиточного минимума была принята в 1997 году, она безнадежно устарела и нуждается в пересмотре … Наша партия давно предложила новую методику расчета, согласно которой прожиточный минимум должен быть на уровне 31 тысячи рублей", - цитирует слова Миронова пресс-служба.Глава "Справедливой России" считает, что методика не включает большинства базовых трат и обязательных платежей, включая коммунальные услуги, связь, одежду, обувь и расходы на транспорт, а набор продуктов питания, учтенный в прожиточном минимуме, также оставляет желать лучшего, поясняет пресс-служба.Лидер СР уточнил, что при этом идея запретить регионам снижать прожиточный минимум является полумерой, которая не решит социально-экономических проблем, отметив, что во втором квартале 2020 года снижение прожиточного минимума было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Дагестане, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, Свердловской и Смоленской областях и подчеркнув, что сегодня именно прожиточный минимум используется для расчёта минимальных размеров оплаты труда и социальных выплат, сообщает пресс-служба.Миронов напомнил, что ещё в январе президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить в потребительской корзине долю мяса, рыбы, фруктов и овощей и, исходя из этого, увеличить прожиточный минимум, отмечает пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/minimum-1576722521.html

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, севастополь, общество