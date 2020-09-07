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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200907/mchs-1576866303.html
Тверские власти взяли на контроль ситуацию с заблудившимися в горах Сочи
Власти Тверской области взяли на контроль ситуацию с заблудившейся туристической группой из спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", которая пропала в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:05
2020-09-07T12:05
тверская область
тверская область
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<strong>ВОРОНЕЖ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Tverskaja_oblast" target="_blank">Тверской области</a> взяли на контроль ситуацию с заблудившейся туристической группой из спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", которая пропала в горах Сочи, а затем вышла на связь, информирует областное правительство.В понедельник утром МЧС сообщило, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. К поиску привлекли конные отряды и вертолет. В понедельник туристы вышли на связь. До спасателей дозвонился старший группы и объяснил, что туристы живы, но сбились с пути и оказались без связи. По данным МЧС, группа туристов находится на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная поляна.Дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь"."Губернатор Тверской области Игорь Руденя 7 сентября провел оперативное совещание, посвященное поиску группы пропавших тверских спортсменов в Краснодарском крае... Игорь Руденя поручил держать ситуацию на строгом контроле, по необходимости оказать необходимую помощь. Областные власти вели работу совместно с руководством Краснодарского края и МЧС", - говорится в сообщении.Ранее СК организовал проверку по факту исчезновения туристов. В городе был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/proisshestviya-1576855098.html
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тверская область
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тверская область

Тверские власти взяли на контроль ситуацию с заблудившимися в горах Сочи

12:05 07.09.2020
1072
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 7 сен – РИА Новости. Власти Тверской области взяли на контроль ситуацию с заблудившейся туристической группой из спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", которая пропала в горах Сочи, а затем вышла на связь, информирует областное правительство.
В понедельник утром МЧС сообщило, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. К поиску привлекли конные отряды и вертолет. В понедельник туристы вышли на связь. До спасателей дозвонился старший группы и объяснил, что туристы живы, но сбились с пути и оказались без связи. По данным МЧС, группа туристов находится на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная поляна.
Дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь".
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя 7 сентября провел оперативное совещание, посвященное поиску группы пропавших тверских спортсменов в Краснодарском крае... Игорь Руденя поручил держать ситуацию на строгом контроле, по необходимости оказать необходимую помощь. Областные власти вели работу совместно с руководством Краснодарского края и МЧС", - говорится в сообщении.
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 08:08
Туристическая группа с детьми пропала в горах в Сочи, развернуты поиски
Ранее СК организовал проверку по факту исчезновения туристов. В городе был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.
211002
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Тверская областьТверская область
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