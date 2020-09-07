Латушко: КС оппозиции пытается связаться с российскими властями
15:06 07.09.2020 (обновлено: 15:21 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции продолжает попытки установить контакт с представителями руководства РФ, заявил РИА Новости по телефону член президиума совета Павел Латушко.
"Мы заинтересованы в таком диалоге с РФ... Мы продолжаем наши попытки установления таких контактов", - заявил Латушко.
"И еще раз декларируем свою заинтересованность в разговоре, беседе с представителями Кремля, потому что мы исходим из того, что необходимо вести диалог с большинством общества, которое безусловно высказывает свою точку зрения, свои подходы. (Это) приведет к тому, что в самое ближайшее время власть в Беларуси поменяется. Поэтому это отвечает интересам России - установить диалог именно с большинством белорусского общества. Помимо власти, которая завершает свою миссию", - пояснил политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Латушко заявлял РИА Новости, что совет оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне". России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в Литву, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.