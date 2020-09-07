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https://ria.ru/20200907/latushko-1576881653.html
Латушко: КС оппозиции пытается связаться с российскими властями
Координационный совет белорусской оппозиции продолжает попытки установить контакт с представителями руководства РФ, заявил РИА Новости по телефону член... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:06
2020-09-07T15:21
светлана тихановская
сергей лавров
польша
литва
павел латушко
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции продолжает попытки установить контакт с представителями руководства РФ, заявил РИА Новости по телефону член президиума совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>."Мы заинтересованы в таком диалоге с РФ... Мы продолжаем наши попытки установления таких контактов", - заявил Латушко."И еще раз декларируем свою заинтересованность в разговоре, беседе с представителями Кремля, потому что мы исходим из того, что необходимо вести диалог с большинством общества, которое безусловно высказывает свою точку зрения, свои подходы. (Это) приведет к тому, что в самое ближайшее время власть в Беларуси поменяется. Поэтому это отвечает интересам России - установить диалог именно с большинством белорусского общества. Помимо власти, которая завершает свою миссию", - пояснил политик.Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Латушко заявлял РИА Новости, что совет оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне". России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/latushko-1576880531.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576566599.html
Россия не разговаривает с на цистами
47
зачем? С Лукашенко пусть разговаривают. То так кричат - не вмешивайтесь, то сильно хотят общаться
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6
польша
литва
россия
белоруссия
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светлана тихановская, сергей лавров, польша, литва, павел латушко, россия, белоруссия, в мире

Латушко: КС оппозиции пытается связаться с российскими властями

15:06 07.09.2020 (обновлено: 15:21 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске. - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции продолжает попытки установить контакт с представителями руководства РФ, заявил РИА Новости по телефону член президиума совета Павел Латушко.
"Мы заинтересованы в таком диалоге с РФ... Мы продолжаем наши попытки установления таких контактов", - заявил Латушко.
Павел Латушко отвечает на вопросы журналистов у здания Следственного комитета в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Латушко не намерен просить политическое убежище в ЕС
"И еще раз декларируем свою заинтересованность в разговоре, беседе с представителями Кремля, потому что мы исходим из того, что необходимо вести диалог с большинством общества, которое безусловно высказывает свою точку зрения, свои подходы. (Это) приведет к тому, что в самое ближайшее время власть в Беларуси поменяется. Поэтому это отвечает интересам России - установить диалог именно с большинством белорусского общества. Помимо власти, которая завершает свою миссию", - пояснил политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Латушко заявлял РИА Новости, что совет оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне". России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в Литву, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:48Протесты в Белоруссии
Оппозиция готова пообщаться с представителями России, заявила Тихановская
115520771
Обсудить 6
Светлана ТихановскаяСергей ЛавровПольшаЛитваПавел ЛатушкоРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Россия не разговаривает с на цистами
7 сентября, 15:13
ASAlex Smolov
4122002
зачем? С Лукашенко пусть разговаривают. То так кричат - не вмешивайтесь, то сильно хотят общаться
7 сентября, 15:12
О Ольга Занкова
2760004
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