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https://ria.ru/20200907/latushko-1576880531.html
Латушко не намерен просить политическое убежище в ЕС
Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) Павел Латушко сообщил РИА Новости, что не намерен просить политического... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:47
2020-09-07T14:59
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
литва
павел латушко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> сообщил РИА Новости, что не намерен просить политического убежища в Польше или другой стране ЕС и рассчитывает в обозримом будущем вернуться в Белоруссию.Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.На вопрос, можно ли из его заявлений сделать вывод, что он не собирается вернуться в Белоруссию, Латушко ответил, что "нет, такой вывод сделать нельзя"."Я осуществляю работу по международным каналам, в том числе по внутриполитическим каналам, чтобы вернуться в Беларусь. У меня нет никаких намерений просить политического убежища ни в Польше, ни в другой стране <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>", - заявил Латушко по телефону.В то же время он затруднился сказать, когда может произойти его возвращение. "Давайте ответ на этот вопрос оставим на немного более позднее время. После того как будут завершены визиты. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о тех планах, которые у меня есть", - ответил Латушко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576637324.html
https://ria.ru/20200903/latushko-1576705389.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, литва, павел латушко, польша, белоруссия, в мире

Латушко не намерен просить политическое убежище в ЕС

14:47 07.09.2020 (обновлено: 14:59 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко отвечает на вопросы журналистов у здания Следственного комитета в Минске
Павел Латушко отвечает на вопросы журналистов у здания Следственного комитета в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) Павел Латушко сообщил РИА Новости, что не намерен просить политического убежища в Польше или другой стране ЕС и рассчитывает в обозримом будущем вернуться в Белоруссию.
Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в Литву, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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На вопрос, можно ли из его заявлений сделать вывод, что он не собирается вернуться в Белоруссию, Латушко ответил, что "нет, такой вывод сделать нельзя".
"Я осуществляю работу по международным каналам, в том числе по внутриполитическим каналам, чтобы вернуться в Беларусь. У меня нет никаких намерений просить политического убежища ни в Польше, ни в другой стране Евросоюза", - заявил Латушко по телефону.
В то же время он затруднился сказать, когда может произойти его возвращение. "Давайте ответ на этот вопрос оставим на немного более позднее время. После того как будут завершены визиты. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о тех планах, которые у меня есть", - ответил Латушко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Павел Латушко у здания Следственного комитета в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзЛитваПавел ЛатушкоПольшаБелоруссияВ мире
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