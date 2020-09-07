Латушко не намерен просить политическое убежище в ЕС
14:47 07.09.2020 (обновлено: 14:59 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко отвечает на вопросы журналистов у здания Следственного комитета в Минске
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) Павел Латушко сообщил РИА Новости, что не намерен просить политического убежища в Польше или другой стране ЕС и рассчитывает в обозримом будущем вернуться в Белоруссию.
Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в Литву, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
На вопрос, можно ли из его заявлений сделать вывод, что он не собирается вернуться в Белоруссию, Латушко ответил, что "нет, такой вывод сделать нельзя".
"Я осуществляю работу по международным каналам, в том числе по внутриполитическим каналам, чтобы вернуться в Беларусь. У меня нет никаких намерений просить политического убежища ни в Польше, ни в другой стране Евросоюза", - заявил Латушко по телефону.
В то же время он затруднился сказать, когда может произойти его возвращение. "Давайте ответ на этот вопрос оставим на немного более позднее время. После того как будут завершены визиты. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о тех планах, которые у меня есть", - ответил Латушко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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