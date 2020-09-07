https://ria.ru/20200907/kuban-1576858917.html

Кондратьев: последствия пандемии Кубань преодолеет в сжатые сроки

Запас прочности, созданный за последние годы, дает уверенность, что Кубань преодолеет последствия пандемии в максимально сжатые сроки. О влиянии COVID-19 на... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:27

2020-09-07T10:27

2020-09-07T10:27

краснодарский край

общество

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<em>Запас прочности, созданный за последние годы, дает уверенность, что Кубань преодолеет последствия пандемии в максимально сжатые сроки. О влиянии COVID-19 на экономику края, в том числе на курортную отрасль,</em> <em>о ситуации с дольщиками в регионе и об оценке своей работы на посту губернатора в интервью РИА Новости рассказал глава Краснодарского края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамин Кондратьев</a>.</em><strong>- В этом году исполняется ровно пять лет с того момента, как вы стали главой Краснодарского края. Как бы вы сами оценили бы свою работу? В каких сферах удалось достичь заметного прогресса, а где еще остались пробелы?</strong>- Этот вопрос лучше задать жителям края, оценивать мою работу будут они. Можно привести цифры роста бюджета, расходов на социальную сферу. Они очень "говорящие". Но это не бюджет ради бюджета. Он трансформируется в конкретные результаты – новые дороги, школы, детские сады, поликлиники. Например, до конца года мы доведем количество новых школ до 50 – это конкретный результат. Мы постепенно уходим от гравийных дорог в населенных пунктах – это тоже качественное изменение. Сейчас, если строится новый участок дороги, неважно, в небольшом городе или отдаленном хуторе, то это уже будет асфальтовое исполнение. За пять лет в городах и районах отремонтировано почти 2,5 тысячи километров улиц и дорог. Мы уже можем потянуть и масштабные проекты – обходы населенных пунктов, как в Ленинградском и Тимашевском районах. Строить новые мосты. Проблема, которая объективно есть в крае, и которую, к сожалению, невозможно решить ни за три, ни за пять лет – это изношенные водопроводы. На это нужны миллиарды рублей. И если пять лет назад мы могли только говорить об обновлении коммуникаций, то сейчас мы их уже прокладываем. На реконструкцию, а по сути это новое строительство, Ейского, Таманского и Троицкого водопроводов мы выделили больше 10 миллиардов рублей из краевого бюджета. Огромная сумма для нас, но сегодня мы можем себе это позволить, как и строительство школ. Потому что бюджет с 2015 года вырос в 1,5 раза, а долговая нагрузка уменьшилась в 2,5 раза.- <strong>На каких задачах краю следует сосредоточится в предстоящие годы?</strong>- Курс должен остаться прежним – это комфортные условия жизни. В основе моей работы всегда были просьбы и поручения жителей. Все, о чем мы говорим с людьми во время поездок в районы, остается на моем личном контроле, на контроле моих заместителей до полного решения. Это касается всех сфер – социальной инфраструктуры, новых рабочих мест, развития курортных территорий.Коронавирус, конечно, отразился на экономике. Пока по бюджету мы прогнозируем потери на уровне 30 миллиардов рублей. Мы ищем дополнительные ресурсы и возможности. Но совершенно точно, что на "социалке" мы экономить не будем. Это касается и выплат жителям, и строек. В целом, запас прочности, созданный за пять лет, дает нам уверенность, что последствия пандемии мы преодолеем в максимально сжатые сроки. Именно поэтому мы пока не корректируем планы социально-экономического развития региона до 2030 года. По-прежнему будем стремиться увеличить ВРП в два раза, обеспечить рост экономики на 4% в год, довести консолидированный бюджет до 600 миллиардов рублей. Поднять среднемесячную зарплату более чем на 80%. Я убежден, что при том темпе экономического развития, который есть сейчас, мы достигнем этих задач.<strong>- Какова ситуация с COVID-19 в Краснодарском крае на сегодняшний день? Велика ли вероятность новых карантинных ограничений?</strong>- Эпидемиологическая ситуация сейчас в крае стабильная. Инфекционисты сходятся во мнении, что сегодняшняя обстановка – это результат своевременно принятых мер. Ну а прогнозы, конечно, могут дать только специалисты.Мы можем лишь подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ. Совершенно очевидно, что в этот период нагрузка на медицину вырастет, потому что коронавирус никуда не денется, и сезонные заболевания никто не отменял. Поэтому первая моя просьба во время встречи с премьер-министром 1 сентября касалась медицины – обновления парка "скорых". Сейчас больницы края обеспечены всем необходимым оборудованием и медикаментами для своевременной диагностики и лечения пациентов. Но со "скорыми" осенью будет напряженная ситуация.- <strong>Как отразились ограничения, введенные из-за COVID-19, на бизнесе Кубани?</strong>- Для большинства компаний это был сложный период. Мы зафиксировали рост числа безработных, из тени вынуждены были выйти те, кто работал неофициально. И бизнес, и люди нуждались в нашей поддержке. И как бы это ни было сложно, мы сумели выделить в общей сложности порядка 15 миллиардов рублей, чтобы помочь им удержаться на плаву. Докапитализировали фонды поддержки бизнеса, предоставили льготы на 4,5 миллиарда рублей, отсрочки по платежам – до 10 миллиардов рублей. Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что этап кризиса мы прошли и вышли на этап восстановления. И вот на этом этапе мы уже заложили порядка 20 миллиардов рублей. Деньги пойдут на нормализацию деловой жизни, восстановление занятости, доходов людей и рост экономики. Все мероприятия детально прописаны в региональном плане, который рассчитан до конца 2021 года. Среди основных лишь отмечу меры по стимулированию притока инвестиций. Считаю это важнейшим условием роста экономики. Так, впервые мы будем возмещать бизнесу затраты на создание объектов инфраструктуры – именно это, зачастую, сдерживает развитие инвестпроектов в крае. Инвесторам, чьи проекты стоят до миллиарда рублей, будем предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки.Для малого и среднего бизнеса продлеваем сроки антикризисных займов, вводим новые. Отдельное внимание уделили курортам. <strong>- Да, ведь они пострадали чуть ли не больше всех. Как бы вы оценили результаты курортного сезона-2020? Удалось ли минимизировать потери курортного бизнеса из-за пандемии?</strong><strong>- </strong>Курорты, действительно, сильно пострадали из-за ограничений. Весной нам пришлось фактически закрыть курорты, иначе взрывного роста заболеваемости было не избежать.Запускать отрасль нам пришлось постепенно, поэтому в июне мы приняли намного меньше отдыхающих, чем обычно. Зато в июле-августе турпоток резко вырос, загрузка отелей на Черноморском побережье достигала 100%.Ситуация на курортах края постепенно выправляется. Но по-прежнему тяжело детским здравницам. Поэтому мы предусмотрели 200 миллионов рублей на возмещение затрат по их капремонту, снизили налог на имущество. Для детского отдыха мы также продлили оздоровительный сезон.Что касается отелей и здравниц – тут мы рассчитываем на загрузку в межсезонье. В этом нам поможет и федеральная программа с кешбэком за туры.Сейчас на федеральном уровне обсуждается новый национальный проект по развитию внутреннего туризма. Формироваться он будет, в том числе, с учетом предложений регионов. Для нашего края важнейший момент – обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры курортов. Работа очень финансово затратная, самостоятельно ее ни один регион не вытянет, нужна федеральная поддержка. Нашу инициативу уже поддержал глава правительства России.В целом с начала года Кубань приняла уже более 7 миллионов туристов и по-прежнему сохраняет статус главного курорта страны. И хочу отметить, что лето прошло довольно спокойно, в курортных территориях не было зафиксировано массовых вспышек коронавируса.- <strong>Одной из острых проблем региона с конца "нулевых" является ситуация с обманутыми дольщиками. Ранее вы говорили, что ее удалось решить практически на 80%. В течение какого срока ее удастся преодолеть полностью? И что было сделано для того, чтобы она не появилась вновь?</strong>- Ситуацию с долевым строительством удалось в корне изменить. Откровенно скажу, пять лет назад мы даже не представляли, как к проблеме обманутых дольщиков подступиться. Тысячи обманутых людей, десятки инвестиционно непривлекательных домов, за достройку которых в принципе никто не хотел браться. Это был трудный путь – мы меняли краевое законодательство, первыми в стране разрабатывали компенсационные меры для инвесторов, выделили средства из краевого бюджета, благодаря чему смогли получить поддержку на федеральном уровне. Сейчас у нас есть полное понимание того, как мы эту проблему решим. К 2022 году на каждом долгострое уже будут идти строительные работы или люди получат денежные выплаты. Я убежден, что через четыре года понятие "обманутые дольщики" уйдет в историю.

https://ria.ru/20200828/kuban-1576455219.html

https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html

https://ria.ru/20200901/modernizatsiya-1576603413.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество