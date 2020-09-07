https://ria.ru/20200907/kipr-1576868171.html

Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян

Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:31

2020-09-07T12:31

2020-09-07T14:05

леонид лебедев

совет федерации рф

александр абрамов

россия

дмитрий песков

кипр

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.Ранее сообщалось, что кипрская газета Politis опубликовала список 34 владельцев "золотых паспортов" Кипра, включая россиян. Politis пишет, что решила раскрыть все имена с учетом заявления представителя правительства о рассекречивании списка. До этого газета опубликовала имена двух российских инвесторов, чьи заявки были направлены в совет министров Христофиаса юридической фирмой "Никос Анастасиадис", когда офис возглавлял действующий президент республики: это бывший член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> от Чувашии <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Лебедев</a> и член совета директоров Evraz Group <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Abramov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Абрамов</a>.

https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html

https://ria.ru/20191107/1560656936.html

Deyn Donovan То есть запись "переданная" лукашенкой подтверждения не требуют. А тут- требует? А когда появятся какую отмазку будете искать? О панамском деле забыли? Там были док., но наши проигнорировали, и заглушили тему. 63

Olga Mironova Этим всё божья роса 29

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россия

кипр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид лебедев, совет федерации рф, александр абрамов, россия, дмитрий песков, кипр, в мире