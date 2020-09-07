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https://ria.ru/20200907/kipr-1576868171.html
Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян
Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:31
2020-09-07T14:05
леонид лебедев
совет федерации рф
александр абрамов
россия
дмитрий песков
кипр
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.Ранее сообщалось, что кипрская газета Politis опубликовала список 34 владельцев "золотых паспортов" Кипра, включая россиян. Politis пишет, что решила раскрыть все имена с учетом заявления представителя правительства о рассекречивании списка. До этого газета опубликовала имена двух российских инвесторов, чьи заявки были направлены в совет министров Христофиаса юридической фирмой "Никос Анастасиадис", когда офис возглавлял действующий президент республики: это бывший член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> от Чувашии <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Лебедев</a> и член совета директоров Evraz Group <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Abramov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Абрамов</a>.
https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html
https://ria.ru/20191107/1560656936.html
То есть запись "переданная" лукашенкой подтверждения не требуют. А тут- требует? А когда появятся какую отмазку будете искать? О панамском деле забыли? Там были док., но наши проигнорировали, и заглушили тему.
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Этим всё божья роса
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россия
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леонид лебедев, совет федерации рф, александр абрамов, россия, дмитрий песков, кипр, в мире

Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян

12:31 07.09.2020 (обновлено: 14:05 07.09.2020)
9768
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", - сказал Песков журналистам.
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 07:12
Politis раскрыла имена россиян с "золотыми паспортами" Кипра
Он также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.
Ранее сообщалось, что кипрская газета Politis опубликовала список 34 владельцев "золотых паспортов" Кипра, включая россиян. Politis пишет, что решила раскрыть все имена с учетом заявления представителя правительства о рассекречивании списка. До этого газета опубликовала имена двух российских инвесторов, чьи заявки были направлены в совет министров Христофиаса юридической фирмой "Никос Анастасиадис", когда офис возглавлял действующий президент республики: это бывший член Совета Федерации от Чувашии Леонид Лебедев и член совета директоров Evraz Group Александр Абрамов.
Кипр - РИА Новости, 1920, 07.11.2019
7 ноября 2019, 03:34
Власти Кипра отобрали "золотые паспорта" у девяти граждан России
146020743
Обсудить 21
Леонид ЛебедевСовет Федерации РФАлександр АбрамовРоссияДмитрий ПесковКипрВ мире
Популярные комментарии
То есть запись "переданная" лукашенкой подтверждения не требуют. А тут- требует? А когда появятся какую отмазку будете искать? О панамском деле забыли? Там были док., но наши проигнорировали, и заглушили тему.
7 сентября, 12:36
Deyn DonovanDeyn Donovan
51010110
Этим всё божья роса
7 сентября, 12:59
Olga MironovaOlga Mironova
1940006
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