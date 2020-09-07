https://ria.ru/20200907/khleb-1576855630.html

Роскачество проверило "Бородинский" хлеб

Роскачество по итогам анализа производящегося в РФ хлеба сорта "Бородинский" пришло к выводу о его безопасности, но отметило низкое содержание витаминов, а в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:35

2020-09-07T08:35

2020-09-07T08:35

роскачество

москва

московская область (подмосковье)

ставропольский край

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> по итогам анализа производящегося в РФ хлеба сорта "Бородинский" пришло к выводу о его безопасности, но отметило низкое содержание витаминов, а в некоторых образцах - недостаточную пищевую ценность, а также недостоверность маркировки, говорится в <a href="https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/khlebobulochnye-izdeliya/khleb-borodinskiy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении организации</a>.Роскачеством были проверены 26 образцов хлеба (19 были изготовлены по ГОСТу) из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a>, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областей, стоимостью от 4,33 до 20,99 рубля за 100 граммов.Хлеб исследовался по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств. Замечаний по показателям безопасности не было: эксперты не обнаружили консервантов, улучшителей, опасных микроорганизмов, а также отметили высокое содержание пищевых волокон и минеральных веществ. Между тем, у нескольких торговых марок были выявлены пестициды, которые не нормируются техрегламентом о безопасности пищевой продукции: по мнению экспертов, они могли попасть в хлеб из муки."По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е", - также отмечают эксперты Роскачества, уточняя, что низкое содержание витаминов В1, В2 и В3 было зафиксировано у половины образцов, витамина Е - во всех образцах."Многие производители бородинского сообщают в маркировке, что содержание белка в их хлебе — 6,9%. Исследование показало, что ценного органического вещества в товарах еще меньше — от 4,5% до 6,5%. Это обусловлено низким содержанием белка в самой муке", - также говорится в сообщении. Кроме того, у трети товаров мякиш был излишне светлый: по мнению экспертов, это могло быть связано с нарушением соотношения ржаной и пшеничной муки.Кроме того, были замечания по мягкости и эластичности мякиша, пористости, а также к достоверности маркировки массы нетто и пищевой ценности. Роскачество напоминает, что на вкус бородинский хлеб должен быть с характерной кислинкой, его оптимальная кислотность - 8-10 градусов: если она низкая, вкус будет недостаточно выраженным, если высокая — слишком кислым. Сам хлеб должен быть без трещин, с кориандром на поверхности и без подгорелой корки, а его цвет — темно-коричневым.

https://ria.ru/20200831/kolbasa-1576506271.html

https://ria.ru/20200813/1575722119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, москва, московская область (подмосковье), ставропольский край, общество