Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/iskusstvo-vo-blago-yunyy-khudozhnik-sam-zarabatyvaet-na-operatsiyu-1576901152.html
Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук.
2020-09-07T20:48
2020-09-07T20:48
казахстан
видео
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576900885_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3b92eec1f1359e2cb383db2efd413138.jpg
Волонтеры обратили внимание на картины и помогли выставить их на продажу. Так юный художник нашел возможность осуществить свою самую большую мечту.
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук. Волонтеры обратили внимание на картины и помогли выставить их на продажу. Так юный художник нашел возможность осуществить свою самую большую мечту.
2020-09-07T20:48
true
PT3M00S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576900885_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e6c141904f04dac6305afc748e9191fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, казахстан, видео, общество
Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук.
2020-09-07T20:48
true
PT3M00S

Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию

20:48 07.09.2020
906
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук.
Волонтеры обратили внимание на картины и помогли выставить их на продажу. Так юный художник нашел возможность осуществить свою самую большую мечту.
2900100
Обсудить 0
КазахстанВидеоОбщество
Рекомендуем
Hadriel Torrres. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
Дикие танцы, суровые нравы: лучшие кадры фотографов-путешественников
Участники группы 5sta family Валерий Ефремов
У солиста 5sta Family умерла новорожденная дочь
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Бывший следователь рассказал, чего Ефремову нельзя делать в колонии
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
В больнице
Перенесшая клиническую смерть женщина рассказала о путешествии в ад
Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине
Забытый парад войск антигитлеровской коалиции 1945 года в Берлине
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Литва заявила о плане России быстрее присоединить Белоруссию
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину
Сводный оркестр ГБОУ школа №1770 на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ в военно-патриотическом парке Патриот
Военные песни и салют в цветах Победы: "Спасская башня — 2020"
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Обвиняемым в убийстве саудовского журналиста Хашукджи вынесли приговор
Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт во время празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 2014 год
Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04В центре Гамалеи признали, что не все получат одинаковую вакцину
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
22:25Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
22:15В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых
22:00Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
Лента новостейМолния