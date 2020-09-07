https://ria.ru/20200907/iskusstvo-vo-blago-yunyy-khudozhnik-sam-zarabatyvaet-na-operatsiyu-1576901152.html

Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию

13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук.

2020-09-07T20:48

2020-09-07T20:48

2020-09-07T20:48

казахстан

видео

общество

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Волонтеры обратили внимание на картины и помогли выставить их на продажу. Так юный художник нашел возможность осуществить свою самую большую мечту.

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию 13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук. Волонтеры обратили внимание на картины и помогли выставить их на продажу. Так юный художник нашел возможность осуществить свою самую большую мечту. 2020-09-07T20:48 true PT3M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, казахстан, видео, общество