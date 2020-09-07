https://ria.ru/20200907/iskusstvo-vo-blago-yunyy-khudozhnik-sam-zarabatyvaet-na-operatsiyu-1576901152.html
Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук.
2020-09-07T20:48
2020-09-07T20:48
2020-09-07T20:48
казахстан
видео
общество
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Волонтеры обратили внимание на картины и помогли выставить их на продажу. Так юный художник нашел возможность осуществить свою самую большую мечту.
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук. Волонтеры обратили внимание на картины и помогли выставить их на продажу. Так юный художник нашел возможность осуществить свою самую большую мечту.
2020-09-07T20:48
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PT3M00S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, казахстан, видео, общество
Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук.
2020-09-07T20:48
true
PT3M00S
Искусство во благо: юный художник сам зарабатывает на операцию
13-летний Абдрахман Темирбек из Казахстана рисует картины на продажу. Вырученные деньги мальчик откладывает на пластическую операцию. В два с половиной года он стал жертвой взрыва бытового газа и получил серьезные ожоги кожи головы и рук.