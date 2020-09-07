https://ria.ru/20200907/germaniya-1576871772.html

В МИД Германии рассказали о ситуации с запросом России по делу Навального

Запрос РФ о правовой помощи отправлен соответствующим органам юстиции в Берлин, он будет обработан своевременно, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:22

2020-09-07T13:22

2020-09-07T13:43

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алексей навальный

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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Запрос РФ о правовой помощи отправлен соответствующим органам юстиции в Берлин, он будет обработан своевременно, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_kristofer-burger/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Бургер</a>."Запрос (РФ) о правовой помощи был с согласия правительства ФРГ передан в соответствующее ведомство юстиции в Берлине и будет обработан ведомством юстиции Берлина в соответствии с действующими правилами в регулярном порядке", - заявил Бургер, отвечая на вопрос РИА Новости. При этом он не назвал ни конкретных, ни приблизительных сроков.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576854300.html

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москва

омск

россия

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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