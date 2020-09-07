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https://ria.ru/20200907/germaniya-1576871772.html
В МИД Германии рассказали о ситуации с запросом России по делу Навального
Запрос РФ о правовой помощи отправлен соответствующим органам юстиции в Берлин, он будет обработан своевременно, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:22
2020-09-07T13:43
кристофер бургер
генеральная прокуратура рф
москва
омск
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
мид германии
германия
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<strong>БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.</strong> Запрос РФ о правовой помощи отправлен соответствующим органам юстиции в Берлин, он будет обработан своевременно, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_kristofer-burger/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Бургер</a>."Запрос (РФ) о правовой помощи был с согласия правительства ФРГ передан в соответствующее ведомство юстиции в Берлине и будет обработан ведомством юстиции Берлина в соответствии с действующими правилами в регулярном порядке", - заявил Бургер, отвечая на вопрос РИА Новости. При этом он не назвал ни конкретных, ни приблизительных сроков.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576854300.html
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москва
омск
россия
германия
берлин (город)
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В МИД Германии рассказали о ситуации с запросом России по делу Навального

13:22 07.09.2020 (обновлено: 13:43 07.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Запрос РФ о правовой помощи отправлен соответствующим органам юстиции в Берлин, он будет обработан своевременно, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Запрос (РФ) о правовой помощи был с согласия правительства ФРГ передан в соответствующее ведомство юстиции в Берлине и будет обработан ведомством юстиции Берлина в соответствии с действующими правилами в регулярном порядке", - заявил Бургер, отвечая на вопрос РИА Новости. При этом он не назвал ни конкретных, ни приблизительных сроков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:25
В Кремле осудили попытки связать Россию с "отравлением" Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 07:25
В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
23700125
Обсудить 6
Кристофер БургерГенеральная прокуратура РФМоскваОмскГоспитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйМИД ГерманииГерманияБерлин (город)В мире
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