https://ria.ru/20200907/germaniya-1576869096.html

В Берлине ответили на призывы остановить "Северный поток — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель "тесно работает" с министром иностранных дел по ситуации с Алексеем Навальным, но говорить о выводах пока рано, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:43

2020-09-07T12:43

2020-09-07T15:26

штеффен зайберт

алексей навальный

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ Ангела Меркель "тесно работает" с министром иностранных дел по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, но говорить о выводах пока рано, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.Вопрос, на который отвечал Зайберт, касался возможности приостановки проекта "<u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/">Северный поток </a></u>— <u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/">2</a></u>" на фоне инцидента.Как ранее заявляла <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, вопросы Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также указывал, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы остановить его из-за ситуации с Навальным в Кремле назвали эмоциональными заявлениями. Песков отметил, что Москва не видит рисков блокировки проекта Германией.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.

https://ria.ru/20200905/nordstream-1576827619.html

Егор Панкратов Наш МИД продолжает юморить в лице Захаровой. Страну пинают как мячик, а у МИДа всё хорошо, только иногда удивление и возмущение на словах. 120

Нефертити Васильевна Фишман Только сейчас до немцев дошел смысл русского выражения: "За базар надо отвечать"... 88

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, алексей навальный, госпитализация алексея навального, северный поток — 2, германия, в мире