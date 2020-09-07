В Берлине ответили на призывы остановить "Северный поток — 2"
12:43 07.09.2020 (обновлено: 15:26 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель "тесно работает" с министром иностранных дел по ситуации с Алексеем Навальным, но говорить о выводах пока рано, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Вопрос, на который отвечал Зайберт, касался возможности приостановки проекта "Северный поток — 2" на фоне инцидента.
"Хочу сказать по теме "Северного потока — 2", что вне зависимости от того, какое решение примет правительство ФРГ, "Северный поток — 2" является проектом, который вызывал и вызывает много разногласий, но ЕС, приняв новую газовую директиву, создал для него в консенсусе правовое основание", — сказал чиновник.
Как ранее заявляла Ангела Меркель, вопросы Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы остановить его из-за ситуации с Навальным в Кремле назвали эмоциональными заявлениями. Песков отметил, что Москва не видит рисков блокировки проекта Германией.
Госпитализация Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.
5 сентября, 20:28Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
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