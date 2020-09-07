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В Берлине ответили на призывы остановить "Северный поток — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель "тесно работает" с министром иностранных дел по ситуации с Алексеем Навальным, но говорить о выводах пока рано, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:43
2020-09-07T15:26
штеффен зайберт
алексей навальный
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ Ангела Меркель "тесно работает" с министром иностранных дел по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, но говорить о выводах пока рано, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.Вопрос, на который отвечал Зайберт, касался возможности приостановки проекта "<u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/">Северный поток </a></u>— <u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/">2</a></u>" на фоне инцидента.Как ранее заявляла <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, вопросы Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также указывал, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы остановить его из-за ситуации с Навальным в Кремле назвали эмоциональными заявлениями. Песков отметил, что Москва не видит рисков блокировки проекта Германией.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.
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Наш МИД продолжает юморить в лице Захаровой. Страну пинают как мячик, а у МИДа всё хорошо, только иногда удивление и возмущение на словах.
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штеффен зайберт, алексей навальный, госпитализация алексея навального, северный поток — 2, германия, в мире

В Берлине ответили на призывы остановить "Северный поток — 2"

12:43 07.09.2020 (обновлено: 15:26 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель "тесно работает" с министром иностранных дел по ситуации с Алексеем Навальным, но говорить о выводах пока рано, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Вопрос, на который отвечал Зайберт, касался возможности приостановки проекта "Северный поток 2" на фоне инцидента.

"Хочу сказать по теме "Северного потока — 2", что вне зависимости от того, какое решение примет правительство ФРГ, "Северный поток — 2" является проектом, который вызывал и вызывает много разногласий, но ЕС, приняв новую газовую директиву, создал для него в консенсусе правовое основание", — сказал чиновник.

Как ранее заявляла Ангела Меркель, вопросы Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы остановить его из-за ситуации с Навальным в Кремле назвали эмоциональными заявлениями. Песков отметил, что Москва не видит рисков блокировки проекта Германией.

Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.
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Штеффен ЗайбертАлексей НавальныйГоспитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2ГерманияВ мире
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Наш МИД продолжает юморить в лице Захаровой. Страну пинают как мячик, а у МИДа всё хорошо, только иногда удивление и возмущение на словах.
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